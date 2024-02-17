AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, 20. haftada bugün deplasmanda Rams Global Cizre Belediyespor ile karşılaşacak.ŞIRNAK (İGFA) - Ligde oynadığı 19 maçta 11 galibiyet alarak 6. sırada bulunan Bursa Büyükşehir Belediyespor, 19 maçta 6 galibiyetle 10. sırada yer alan rakibiyle Cizre Spor Salonu’nda saat 14.00’te karşılaşacak.
TVF Voleybol TV’den yayınlanacak karşılaşmayı Tuncay Kandemir, Gürhan Gül hakem ikilisi yönetecek. Ligin ilkyarısında Bursa’da oynanan karşılaşmayı Büyükşehir Belediyespor 3-1 kazanmıştı.