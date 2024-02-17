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AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, 20. haftada bugün deplasmanda Rams Global Cizre Belediyespor ile karşılaşacak.ŞIRNAK (İGFA) - Ligde oynadığı 19 maçta 11 galibiyet alarak 6. sırada bulunan Bursa Büyükşehir Belediyespor, 19 maçta 6 galibiyetle 10. sırada yer alan rakibiyle Cizre Spor Salonu’nda saat 14.00’te karşılaşacak.

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