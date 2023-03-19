Yaptığı ve seslendirdiği Rap müzik tarzındaki eserlerle kulvarında önemli bir şöhreti yakalayan Çağla Özdöker, kendisini DJ kabininde gören sevenlerini şaşırttı.İSTANBUL (İGFA) - Güzelliği ve farklı tarzı ile Rap müzik dünyasında ilgi odağı olan Çağla Özdöker, yaptığı müzik tarzına farklılık katmak için DJ kabinine geçti ve başarısıyla aranan isimler arasına girdi.

Arada değişim iyidir ifadesinde bulunun Çağla Özdöker, "Rap müziği bırakmadım üretimlerim devam ediyor DJ performans benim için farklı ve keyif veren bir heyecan, haftanın 6 günü çalışıyorum, sonuçta yine müzik yapıyorum şaşıracak bir durum yok” dedi.

Rap seslendirirken ve DJ kabinindeyken içindeki enerjiyi rahatlıkla attığını belirten Özdöker, "Keyif aldığım işleri yapıyorum" vurgusunu yaptı.