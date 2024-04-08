Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, gece mehter marşları ile vatandaşları sahura kaldıran mehter takımı ile birlikte vatandaşları selamladı.

Mehmet Uzel (İGFA) -Belediye Başkanı Arı, göreve başladığı günden bu yana Nevşehir’de sokak sokak gezerek vatandaşları sahura kaldıran mehter takımı ile birlikte Güzelyurt Mahallesi ve 15 Temmuz Mahallesi’ndeydi. Mehter takımının marşlarıyla uyanarak pencere ve balkonlarına çıkan vatandaşları selamlayan Arı, “Cumartesi akşamı ilk meclis toplantımızı yaptıktan sonra şehrimize bir heyecan gelsin, insanlar ramazanın keyfini alsın diye gece de mehter takımı ile birlikte Güzelyurt Mahallesi ve 15 Temmuz Mahallesi’ne geldik. Hemşehrilerimize sahurda yine mehter marşı sürprizi yaptık. Allah’ım tuttuğumuz oruçları kabul eylesin. Şimdiden de tüm hemşehrilerimin bayramını kutluyorum. Bayramda yine beraber olacağız ve doyasıya kutlayacağız bayramımızı. Yine gençlerimizle, çocuklarımızla, yaşlılarımızla kucaklaşacağız. Bu şehirde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Herkesi kucaklıyoruz. Şehirde kim yaşıyorsa herkes bizim kardeşi