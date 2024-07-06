Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Yeni Sanayi Sitesi esnaflarıyla bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Her hafta cuma günü sanayi esnaflarını ziyaret etme geleneğini sürdüren Belediye Başkanı Rasim Arı, Yeni Sanayi Sitesi esnafları ile buluştu. Burada esnafların talep ve önerilerini dinleyerek sorularını cevaplandıran Arı, Nevşehir Belediyesi’nin devam eden ve hayata geçireceği yeni projeleri hakkında esnaflara bilgiler verdi.

Arı, sanayi esnaflarının Kentsel Dönüşüm Projesi ve Yeni Sanayi Sitesi Projesi hakkında sorularını da cevaplandırarak her iki projenin son durumu hakkında bilgiler verdi.

Başkan Arı’ya, Yeni Sanayi Sitesi’ndeki inceleme ve ziyaretleri sırasında başkan yardımcıları İbrahim Yüzer ve Hasan İler de eşlik etti.