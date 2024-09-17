Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın sosyal medya hesapları üzerinden çay davetine yüzlerce vatandaş katıldı.NEVŞEHİR (İGFA) - Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, yeni haftanın ilk günü sosyal medya hesapları üzerinden vatandaşları başkanlık makamına çay içmeye davet etti. ‘Dostlar saat 14:00-17:00 arası sizin belediyeniz de çay içmeye bekliyorum. Sohbet etmek isteyen, eksiğimiz olduğunu düşünen, şehrimizin derdiyle dertlenen tüm hemşehrilerimizi bekliyorum.’ notuyla birlikte vatandaşları ‘Milletin Kendi Evi’ dediği Nevşehir Belediyesi’ne davet eden Arı’nın bu çağrısı üzerine öğle saatlerinden itibaren yüzlerce vatandaş başkanlık makamına akın etti.

Başkanlık makamında konuk ettiği vatandaşlarla sıcak ve samimi sohbetler gerçekleştiren Arı, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

Arı, “Hafta boyunca sürekli olarak mahalle ziyaretlerimizle birlikte hem esnaflarımız hem de vatandaşlarımızla zaten bir araya geliyoruz. Bazen de onları kendi evlerinde, kendi belediyelerinde ağırlamak için buraya davet ediyoruz. Amacımız, vatandaşlarımızın düşüncelerini, beklentilerini ve sorunlarını doğrudan dinleyerek çözüm önerileri geliştirmektir. Belediyenin karar alma süreçlerine vatandaşlarımızın da aktif bir şekilde dahil olmasını sağlamak istiyoruz." dedi.