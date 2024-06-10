Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, belediye ekipleri ile birlikte sanayi bölgesinde gerçekleştirilen temizlik çalışmalarına katıldı.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, belediye ekipleri tarafından hafta sonu Yeni Sanayi Sitesi ve Lale Sanayi Sitesi’nde gerçekleştirilen temizlik çalışmalarını inceledi. Çalışmalar hakkında Belediye Başkan Yardımcıları Veli Kırşehirli ve Hasan İler’den bilgiler alan Arı, çalışmalarda görev alan belediye personellerine kolaylıklar diledi.

Kendi kullandığı vakumlu süpürge aracı ile temizlik çalışmalarına katılan Arı, belediye personellerine ayran ikramında bulundu.

Kurban Bayramı öncesinde tüm mahallelerde temizlik çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını belirten Arı, “Biliyorsunuz bizim Türkiye’nin en temiz şehri olmak gibi bir hedefimiz var. Bunun için rutin olarak gerçekleştirdiğimiz temizlik çalışmalarını bayram öncesinde yoğunlaştırdık. İnşaallah bayram tatili süresince şehrimizde bulunacak olan misafirlerimiz ve hemşehrilerimiz pırıl pırıl bir şehir bulacaklar.” dedi.