Raşit Efendi Bahar Şenliği ve Pilav Günü dün gerçekleştirildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) -Keşan'da öğle saatlerinde başlayan Bahar Şenliği’ne, Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Bilgin Atlı, Beyendik Belediye Başkanı Ferat Gülver, Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, MHP Keşan İlçe Başkanı Adnan İnan önceki dönem Keşan belediye başkanı Mustafa Helvacıoğlu, önceki dönem Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Nuran Uslu, Keşan Belediye Meclis Üyesi Yakup Balcı ile öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Program öncesi öğrencilerin yüz boyama etkinliği gerçekleştirildi.

Programa katılan konukları Okul Aile Birliği Başkanı Meltem Özkaya ile Okul Aile Birliği üyeleri ve Okul Müdürü Bülent Erkul karşıladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan program, Okul Müdürü Bülent Erkul’un konuşması ile devam etti.

Erkul konuşmasında şunları kaydetti. “Okul öncesi eğitimi dikkate alındığında anaokulların çocuklarımızın eğitim sürecinde önemli bir başlangıç noktası olduğu gerçeğini kabul etmemek mümkün değildir. Çocuklarımızın öz güvenleri gelişmiş, paylaşımcı, sosyal, kendilerini çok iyi ifade edebilen bireyler olarak bu topluma kazandırma çabasındayız. Okul öncesi eğitimde temel amacımız çocuklara davranış kazandırmaktır.

Okulöncesi eğitim yani Anaokulu çocuğun yaşamındaki ilk gerçek sosyal deneyimdir. Çocuğun merkez olduğu ve tüm ilginin üzerinde olduğu bir ortamdan uzaklaşıp ilgiyi, sevgiyi paylaştığı, bir düzen içinde grup halinde hareket ettiği, beklemeyi, sabretmeyi öğrendiği, tüm ihtiyaçlarını karşılaması için desteklendiği ilk ortamdır. Anne-babası dışında öğretmeni ve okuldaki arkadaşları hayatında önemli olmaya başlar. Başka insanlarla ilişki kurmayı ve sürdürmeyi öğrenir. Kabul görmek, kabul etmek gibi sosyal kavramlar gelişmeye ve önem kazanmaya başlar. Yaşayarak, deneyerek öğrenme fırsatı elde eder. Her tür bilgi grupla etkileşim halinde öğretilmektedir ve mümkün olduğunca çocukların birçok duyusuna hitap edebilecek bir öğretim planı uygulanır. Bu nedenle çocuğa evde öğretilen sistemsiz ve düz bir bilgiye oranla çok daha kalıcı ve muhakemeye olanak veren zengin bir öğrenme ortamı sağlanmaktadır. Bu tarz öğrenme çocukta sürekli bir öğrenme isteği ve ihtiyacı yaratmaktadır.”

Yukarıda belirttiğim amaçlara ulaşmak için daha önce ilkokul bünyemizdeki anasınıfları ile daha sonra ise Aralık 2022 de bakanlığımızın aldığı kararla bağımsız anaokuluna dönüştürülen okulumuzda okul-veli-çevre iş birliği ve dayanışmasını güçlü bir şekilde oluşturarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Bugün burada gerçekleştirdiğimiz etkinlik ile amacımız, bakanlığımızın okul öncesi okullaşma oranının arttırılması amacına ulaşmak için okul öncesi eğitimin görünürlüğünü arttırmak ve öğrencilerimizin yapılacak etkinliklerle eğlenerek öğrenmelerini sağlamaktır.

Bu vesileyle bugün gerçekleştirdiğimiz bahar şenliğimizin hazırlık ve uygulama sürecinde emeği geçen değerli öğretmenlerime, velilerimize, okul aile birliği üyelerimize, personelimize kısaca tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum.”

Konuşmanın ardından öğrencilerin şiir ve mevsimlerle ilgili sözleri de büyük beğeni ile izlendi.

Ardından Raşit Efendi Anaokulu öğrencilerinin Kafkas Halk Oyunları ekibinin gösterisi de büyük beğeni ile izlendi.

Halk oyunları gösterisinin ardından konuklara pilav ikramında bulunuldu.