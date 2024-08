Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti Trabzon İl Başkanlığı, Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda yatırımları değerlendirdi. Şehre yeni yaşam alanları kazandıracaklarını belirten Başkan Genç, hafif raylı sistemle ilgili olarak 10 Ağustos’ta uygulama projesinin onaylanacağının müjdesini verdi.TRABZON (İGFA) - AK Parti Trabzon İl Başkanlığı, Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç’in önemli değerlendirmelerde bulunduğu toplantıya Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, Trabzon Milletvekilleri Yılmaz Büyükaydın, Vehbi Koç, AK Parti Trabzon İl Koordinatörü ve Muğla Milletvekili Kadem Mete, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, önceki dönem milletvekilleri, il ve ilçe başkanları ile çok sayıda partili katıldı.

DİMDİK AYAKTAYIZ

Başkan Genç, yeni bir yola girdiklerini ifade ederek, “Cumhurbaşkanımıza bir söz vermiştik, derece yapacağız demiştik. Bu sözü sizlere güvenerek verdiğimi söylemiştim. Hamdolsun. Bu dereceyi gerçekleştirdiğimiz için mutluyuz. Türkiye genelinde Trabzon olarak yerel seçimlerde yüzde 51 oyla birinci olduk. Bu derecenin sahibi sizlersiniz. Hepinizi bundan dolayı kutluyorum. Geri dönüp bakmayacağız. Siyasette seçmenin kararı sorgulanamaz. Belirleyeceğimiz yol haritasıyla inşallah bu kutsal yolculuğumuz devam edecek. Bizim için bu işler bir seçim kazanma veya kaybetme meselesi değildir. Recep Tayyip Erdoğan kendisini milletine, memleketine hizmet etmeye adamış bir liderdir. Cenabı Allah bizlere Recep Tayyip Erdoğan'ın yürüyüşünde yol arkadaşlığını nasip etmiştir. Çok kötü bir zamandan geçiyoruz. Bir cümle ifade edeceğim. Şu petrolün sahibi olan Müslüman devletler şu vanayı iki saat kapatsalar şartlar değişecek. Ama hepsi maalesef Amerika'nın emperyalizmine mahkum olmuş. Sadece Türkiye kalmış. Dimdik ayaktayız” diye konuştu.

PAZARYERİ VE OTOPARKLAR HİZMETE AÇILDI

Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiği günden itibaren yaptıkları çalışmalarla ilgili değerlendirmede bulunan Başkan Genç, “Dört aylık bir sürede Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak neler yaptık? Çok hızlı başlıklar halinde sizlerle paylaşmak istiyorum. Faroz futbol sahamız, Akçaabat’ımızda uzunca süre beklenen pazar yeri ve otoparkımız. Yine Çayırbağı’mızdaki pazar yeri ve otoparkımızı hizmete açtık. Belediyemizin Bulak'taki yerleşkesini tamamladık, Kahramanmaraş caddemizin sokak sağlıklaştırma işini yaptık, aynı anlayışla diğer caddelerimizde de devam edeceğiz. Devam eden işlerimizi tamamlayıp halkımızın hizmetine aldık. Turizm şehri olmamız hasebiyle meydan bölgemizde ve Uzungöl’de turizm zabıtası ofisleri kurduk” dedi.

TEŞKİLATIMIZIN BAŞINI ÖNE EĞDİRMEYECEĞİZ

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi’nin aktif bir şekilde çalışma yürüttüğünü vurgulayan Başkan Genç, “Bir taraftan altyapı çalışmalarımızdan mütevellit deforme olmuş, standardı bozulmuş yollarımızı yapmak diğer taraftan da yine söz verdiğimiz yolları adım adım hayata geçirmek için büyük bir gayreti ortaya koyduk. Bütün ilçe başkanlarımızla beraber seçim zamanı sahadaydık. Sözler verdik. Çarşıbaşı’mızda Kaldırım Obası’nı Çarşıbaşı'na bağlayacağız dedik. Hemen başladık. Karadağ'ı Deregözü’ne bağlayacağız dedik. Hemen başladık. Yine Harmantepe Şehitliği yolunun yapımına başladık. Hayrat’ımıza söz verdik. Süratle bir taraftan verdiğimiz sözleri hayata geçirmek için çalışmalara başladık. Kadırga'ya giden Derinoba yolu da dahil bütün bu sözlerimizi adım adım yerine getireceğiz. Bize güç veren Trabzon teşkilatımızın başını öne eğdirmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

EMEKLİLERE UYGUN YENİ LOKAL

Büyükşehirler arasında derece yaptıklarının altını çizen Başkan Genç, “Bu sayede Ankara'ya gittiğimiz zaman elimiz biraz daha güçlü. Arkamızdaki en büyük gücümüz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bakanlarımız, genel başkan yardımcımız, milletvekillerimiz, il başkanımız hep beraber bütün bu süreci birlikte yöneteceğiz. Ne söz vermişsek adım adım yerine getireceğiz. Partimizin belediyecilik anlayışının en önemli ayağı, hizmet ve sosyal belediyeciliktir. Mimarı 1994’te İstanbul'da mührü vuran Recep Tayyip Erdoğan'dır. Gelir gelmez emeklilerimize ve öğrencilerimize suda yüzde 50 indirim yapacağız demiştim. Geldiğimizin hemen ilk ayı meclis toplantısında kararını aldık. Yine emeklilerimize sosyal tesislerimizde yüzde 20 indirim yapacağız demiştik. Kararını aldık. Ayrıca Ayasofya sahilinde oluşturacağımız lokal ile kıymetli emeklerimize 2 liradan suyu 4 liradan limonatasını vereceğiz” diye konuştu.

UCUZ EKMEK VE ET FİYATIYLA İLGİLİ MÜJDE

Başkan Genç, ucuz ekmek konusuna da değinerek, “Kimseyle polemiğin peşinde değiliz. Ancak seçimden önce ben bu sözü vermiştim. Ve seçim zamanında hemen odamızla irtibat kurduk. Şu anda halkımıza daha ucuz ekmek ulaştırmak için adım attık. Yarın Akçaabat'ta da aynı adımımızı atıyoruz. Diğer ilçelerimizde de aynı şekilde devam edeceğiz. Ayrıca Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşımız ucuz ete ulaşabilsin diye Et ve Süt Kurumu ile anlaşma yaptık. Biz et kurumundan ürünleri alıp vatandaşa ulaştıracağız. Mekanı da tuttuk. İnşallah 500 TL'lik et 300-350 TL olacak. Hemşehrilerimize et konusunda bu ucuzluğu sağlayacağız” dedi.

PAZARKAPI’DA YENİ YAŞAM ALANI OLUŞACAK

Başkan Genç, “Kadın kooperatiflerimize mekan kurduk. Geldi belediye başkanı arkadaşımız kapattı. Botanik’te bütün kadınlarımızın kooperatiflerini birleştirdiğimiz mekanlarımızı oluşturduk. Yetmedi bir sözüm daha vardı. Kadınlarımız ekonomik değer olan el sanatı ürünleri üretiyorsa onlara da satış garantisini veriyoruz. Pazarkapı'daki camimiz muhteşem bir eser. Önümüzdeki süreçte tamamlanacak. Etrafındaki düzenlemeleri tamamlayıp hizmete alacağız. Orası başlı başına ayrı bir yaşam alanı olacak. Ve oradaki altyapı ve çevre düzenlemelerimizi süratle devam ettiriyoruz. Bakanıma, genel başkan yardımcımıza, milletvekillerimize Trabzon adına verdiğimiz bu sözleri hayata geçirmek için yaptıkları destekten dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Bu iş bir takım işidir, ekip işidir. Hep beraber bu çalışmaları yapacağız” diye konuştu.

RAYLI SİSTEM İÇİN YOLA ÇIKIYORUZ

Hafif raylı sistemle ilgili müjde veren Başkan Genç, şöyle devam etti: “Birinci sözümüz olan raylı sistemle şehrimizi buluşturmaktayız. Bu sözün gereğini seçimden 24 gün sonra yine kıymetli Ulaştırma Bakanımın yakın takibi ve talimatıyla beraber protokolünü imzaladık. Şimdi takibimizi sürdürüyoruz. Geçen hafta Bakanımız talimatı verdi. Bakanımız, Cumhurbaşkanlığı Strateji Dairesi Başkanlığı'ndan 10 Ağustos'ta uygulama projesinin onayını alıyor. Raylı sistem için yola çıkıyoruz inşallah. Hayırlı olsun, uğurlu olsun. Bu sözü aynı zamanda Trabzon meydanında hemşehrilerine veren Cumhurbaşkanımıza da buradan danışma meclisi toplantımızdan şükranlarımızı, teşekkürlerimizi gönderiyoruz.”

BÜYÜKŞEHİR KENDİ ELEKTRİĞİNİ ÜRETECEK

Başkan Genç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ortahisar Belediye Başkanı iken Güneş Enerji Santrali yaptık. Ortahisar Belediyemizin elektrik maliyeti yok. Bir lira elektrik parası vermiyor. Vermesinler. Belediyemizin ekonomisi açısından. Hatta bir kısmını da satıyorlar. Şimdi geçen hafta Şiran'da 170 dönümlük bir araziyi TOKİ başkanımızla, Büyükşehir belediyemize devraldık. Ve inşallah bir sene sonra Trabzon Büyükşehir Belediyesi kendi enerjisini kendisi üretir bir duruma gelecek. 120 milyon civarında yatırım maliyetimiz var. Ondan sonra elektrik parası vermeyeceğiz. Enerji konusunda gerek istasyonlar gerek rüzgar enerjisi olarak çalışmalarımızı da sürdürüyoruz.”

ÇÖMLEKÇİ’NİN TAMAMI İHALEYE ÇIKACAK

Başkan Genç, Çömlekçi projesiyle ilgili yeni bir gelişme olduğunu belirterek, “Çömlekçi'de birinci etap, 22 dönümlük alan tamamlandı. 2. etap hesaplandı, ihaleye çıktı. Buradan açıklığa kavuşturalım. Çömlekçi’yi Trabzon'umuzun gündeminden çıkarmamız lazım. Çünkü epeyce bekledi. Şu kalan etapları birleştirelim, Çömlekçi yeni yüzüyle beraber hemşehrilerimizin hizmetine sunalım. Sağ olsunlar kabul ettiler. Bakanımız da uygun gördü. İnşallah eylülün sonunda Çömlekçi'de artık etap işini ortadan kaldırıyoruz. Tamamının inşallah ihalesini eylül ayı sonu yapıp süratle çalışmasını başlatıyoruz” dedi.

GÜLCEMAL PROJESİNDE ÖNEMLİ GELİŞME

Gülcemal projesiyle ilgili de önemli bir gelişme olduğunun altını çizen Başkan Genç, “750 dönüm bir alan. 250 dönümünün tahkimatı yapılmış. 500 dönümlük alanın tahkimatı için de inşallah yine Abdülkadir Uraloğlu Bakanımıza, hakikaten çok teşekkür ediyorum. Şartlarını zorlayarak o tahkimat işi için talimatı verdi. Konsept projelerimizi bütün Trabzonlular ile paylaşacağız. Ve bismillah diyeceğiz. Gülcemal projemizi inşallah hemşehrilerimize, Trabzon'umuza söz verdiğimiz şekliyle sunacağız. Şimdiden Allah hayırlı eylesin inşallah” ifadelerine kullandı.

SOKAK HAYVANLARINA YENİ YAŞAM ALANI

Kent ormanı sözünü yineleyen Başkan Genç, “Sokak köpekleriyle ilgili yeni bir yasa çıktı. Bununla ilgili ayrı bir basın toplantısı yapacağım. Trabzon'da biz kısırlaştırmayla beraber bu popülasyonu kontrol altına aldık. Olağanüstü bir sorunumuz yok. O bize emanet canların da hukukunu korumak adına kent ormanlarımız içerisinde sokak hayvanlarımız için yeni yaşam alanları oluşturacağız. Şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun inşallah. O canlar bize emanet. Bu iş üzerinden siyaset devşirilmesine müsaade etmeyeceğim. Can güvenliği konusu olan sokak hayvanları, sokak köpekleri konusunda da gerekli adımı yasayı uygulayarak atacağız” dedi.