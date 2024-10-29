Bu yıl dokuzuncusu Küplü beldesinde düzenlenen Karacaova Mübadilleri Buluşmasında Trakya ve Balkanlar’ın sevilen televizyon programcısı Recep Dural’a Rumeli Kültürüne verdiği katkılardan dolayı teşekkür plaketi verildi.ERDOĞAN DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Karacaova’dan gelen mübadillerin her yıl farklı bölgelerde gerçekleştirdiği buluşma; bu yıl Edirne'nin Meriç ilçesinin Küplü beldesinde gerçekleştirildi. Binlerce Karacaova Mübadilinin buluştuğu ve hasret giderdiği etkinliğin sunumunu Trakya ve Balkanlar’ın sevilen sunucu Recep Dural gerçekleştirdi . Süloğlu Belediyesi Özel Kalemi, Genç Televizyoncuya Karacaova Mübadillerine ve Rumeli camiasına yaptığı katkılardan dolayı Küplü Belediye Başkanı Gökmen Altay tarafından teşekkür plaketi verildi. Plaket takdiminde konuşma yapan Küplü Belediye Başkanı Gökmen Altay;" Sizler Recep Dural'ı yakından tanıyorsunuz. Bir telefonla bizleri kırmayarak programımızı sunmaya geldi. Bu büyük buluşmamıza renk kattı. Kendisi aynı zamanda Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran'ın özel kalemi, başta Mehmet başkanımız olmak üzere kardeşimiz Recep'e teşekkür ediyoruz.Günün anısına plaketini takdim ediyoruz" dedi.

Altay'dan plaketini alan Dural;" Öncelikle burada olmaktan duyduğum mutluluğu anlatamam. 1924 yılında sarı saçlı mavi gözlü büyük komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün memleketi Selanik'in Karacaova kasabasından Türkiye topraklarına mübadele etmiş hemşehrilerimizin karşısında gururlanmamak elde değil. Bugün burada Karacaova Mübadillerinin bir araya gelmesi , bu kadar kalabalık olmamız biz muhacirlere bir mesaj veriyor. Biz Rumeli ve Balkan insanı istersek bir güç oluruz. Bu Güçte Türkiye'nin dört bir yanında yaklaşık 35,5 milyon Trakya,Rumeli ve Balkan göçmeni hemşehrimizin gücüdür. Hemşehrilerimizle gurur duyuyor, bir genç kuşak olarak kültürümüzü yaşatmak ve katkı sunmak için de elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Bu kapsamda başta Karacaova Mübadilleri Platformu Başkanımız Hüseyin Aynalı ve Ev sahibi Belediye Başkanımız Gökmen Altay'a plaketleri için çok teşekkür ediyorum" dedi.