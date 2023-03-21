Mali Müşavir Bağımsız Denetçi Recep Güleçyüz, 14 Mayıs 2023’te yapılacak olan genel seçimlerde 28’inci dönem AK Parti Bursa milletvekilliği için aday adayı olduğunu duyurdu.Mehmet ÇETİNKAYA /a Gazete (BURSA İGFA) Kuruluşundan beri gönül verdiği AK Parti’de farklı dönemlerde il başkanlığında yönetim kurulu üyesi olarak hizmette bulunduğunu hatırlatan Güleçyüz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye yüzyılının işaret fişeğini hep birlikte ateşleyeceklerini söylerken, “Şimdi Vakit, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkemizin istikbali için Türkiye ve Yüzyılı vizyonuyla, yüz yıllık hayallerimizi ilmek ilmek işleme vaktidir. Rabbim çıktığımız bu yolda, Bursa’mıza hizmet etmeyi nasip etsin, başımızı öne eğdirmesin” diye konuştu.

DEPREM İÇİN ÖZEL ÇALIŞMA

Kahramanmaraş merkezli 11 ilde büyük etkiler ve acılar bırakan depremlerin hüznünün gölgesinde gerçekleştirilecek olan seçimlerde, genel merkezin takdiri ve halkımızın teveccühü ile görev verilmesi halinde sadece Bursa özelinde değil ülke menfaatlerini gözeten hizmetlerde bulunmak istediğini kaydeden Recep Güleçyüz, “ Deprem gerçeğiyle acı bir şekilde yüzleştik. Bursa’mız birinci derece deprem bölgesi kuşağında yer alıyor. Canımızın bir kez daha bu kadar yanmaması adına gerekli çalışmaları Yüce Meclis çatısı altında sürdürmek için göreve hazırız” dedi.

MALİ MÜŞAVİR SAYISI AZ

TBMM’de şu an 17 mali müşavir kökenli milletvekili bulunmasının sayı olarak azlığına dikkat çeken Güleçyüz, “ Türkiye’de 125 bin meslek mensubu ve çalışanlarıyla beraber yaklaşık 1 milyon çalışanın sesi olacağız. Ekonomi, denetim ve istatistik bir ülkenin en önemli kavramları arasında yer alıyor. Sayı olarak bu rakamlar temsiliyeti ifade etmiyor. Bizler görev verilmesi halinde Meclis’te yoğun bir mesai harcayıp iş dünyası ve meslek camiasının sesi ve sözü olmak istiyorum” dedi.

RECEP GÜLEÇYÜZ KİMDİR?

Aslen Balkan Göçmeni olan Recep Güleçyüz, 1970 yılında Samsun’un Bafra ilçesinde dünyaya geldi. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olduktan sonra dalında yüksek lisans yapmış olan Güleçyüz, 1999 yılından itibaren serbest mali müşavirlik görevini sürdürmektedir. 2013-2016 BSMMMO Meclis Başkan Vekilliği görevini yürüten Recep Güleçyüz, evli ve iki erkek çocuk babasıdır.