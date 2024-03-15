Saadet Partisi Kocasinan Belediye Başkan Adayı Recep Güngör, istihdam ve kaliteyi artırmaya yönelik projelerini açıklamaya devam ediyor.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Recep Güngör, “Çok sayıda projemiz var. Bunları gerçekleştirmek için 5 senelik onay istiyoruz. Projelerimizi gün geçtikçe aktarıyoruz. İstihdam sorununu çözecek projelerle geliyoruz. İstihdama yönelik olarak ve halkın saadetini sağlayacak projelerimizden bir tanesi Erkilet Küçük Sanayi Sitesi projemiz. Şehrimizin göz bebeği Erkilet bölgemizde faaliyete geçireceğimiz Erkilet Küçük Sanayi Sitesi projemiz ile ilçemizin farklı bölgelerindeki küçük sanayi işletmeleri ile unutulmaya yüz tutmuş meslek alanlarını bir araya toplayacak nitelikli ve modern bu tesiste 360 adet işyeri, sosyal tesis, otopark, rekreasyon ve peyzaj alanları, ibadethane, ortak sanal teşhir alanı ve yabancı dilde sunum yapılabilen alanlar olacak.” dedi.

KADINLARA ÜCRETSİZ PAZAR YERİ DESTEĞİ

SP Kocasinan Belediye Başkan Adayı Recep Güngör, “Kadınlarımız ve engelli kardeşlerimizin istihdamını önemsiyoruz. Bunun için de çalışmalarımızı şekillendirerek devam ettiriyoruz. Kadınlarımızın ve Engellilerimizin istihdama katılmasının sağlanması şehrimizin ekonomik ve sosyal kalkınmasını tamamlayabilmesi için en önemli ön koşullardan biridir. Örneğin bu kapsamda yer tahsisi ve süreç yönetimi belediye yetkisinde olan Semt Pazarları'nda kadınlarımıza ve engellilerimize ücretsiz yer tahsisi yaparak özel istihdam alanları oluşturmayı hedefliyoruz.” açıklamasında bulundu.