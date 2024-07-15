Yeniden belirlenen sıra dışı kurallarla voleybola yeni bir soluk getiren Red Bull Back Line’da eleme heyecanı Mersin’de başladı. Etkinliğin ilk eleme etabının tamamlanmasının ardından Milli Takım, Mersin Mix Voleybol, Atom Energy ve Çilekler takımları Türkiye finalinde mücadele etmeye hak kazandı. Her sette kazanan takımın sahasının 1 metre daraldığı Red Bull Back Line’a başvurular https://www.redbull.com/tr-tr/events/red-bull-back-line adresinden yapılabiliyor.MERSİN (İGFA) - Voleybolu sokaklara taşıyan ve değişen kurallarıyla son dönemin gözde sporu voleybolu yeniden boyutlandıran Red Bull Back Line, 13-14 Temmuz tairhlerinde Mersin’de gerçekleşen ilk eleme turu ile geri döndü. Heyecanla beklenen sıra dışı turnuvanın ilk finalistleri; Milli Takım, Mersin Mix Voleybol, Atom Energy ve Çilekler takımları oldu.

Etkinliğe katılan takımların formalarını Beymen Club’ın tasarladığı Red Bull Back Line’da takımlar, bir veya iki yedek olmak üzere beşer veya altışar oyuncudan oluşuyor ve her takımda sahada en az bir kadın ya da bir erkek oyuncu bulunması gerekiyor. Sıra dışı etkinlikte üç set üzerinden oynanan maçlarda seti kazanan takımın sahası bir metre daralıyor.

Her yıl katılımcılar tarafından yoğun ilgiyle karşılanan Red Bull Back Line’da eleme heyecanı 20-21 Temmuz’da İzmir’de devam edece. Son eleme turu ise 26-27 Temmuz’da İstanbul’da gerçekleşecek. Ülke kazananının belirleneceği turnuvanın finali de 28 Temmuz’da yine İstanbul’da tamamlanacak. Red Bull Back Line’a başvurular https://www.redbull.com/tr-tr/events/red-bull-back-line adresinden gerçekleştiriliyor.

VOLEYBOLUN KURALLARI YENİDEN YAZILIYOR

Red Bull Back Line voleybolu sokağa taşımayı amaçlarken aynı zamanda kuralları da daha eğlenceli hale getiriyor. Turnuva kapsamında seti kazanan takımın sahası 1 metre daralıyor. Böylelikle seti kazanan ekip skor avantajının yanında daha küçük sahada oynama avantajı da elde ediyor.

Turnuvada, 4 ana ve 2 yedek oyuncudan oluşan takımlar 11 puanlık 3’er set olarak düzenlenen müsabakalarda karşılaşacak. Karşılaşmalarda her iki takımın da sahada en az 1 kadın ve 1 erkek oyuncu bulundurması gerekiyor.