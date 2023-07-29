Voleybolun kurallarının yeniden belirlendiği Red Bull Back Line’da final heyecanı bu hafta sonu başlıyor.İSTANBUL (İGFA) - Değişen kurallarla son dönemin gözde sporu voleybola yeni bir soluk getiren Red Bull Back Line heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye’nin dört bir yanında onlarca takımın finale katılmak için kıyasıya mücadele ettiği Red Bull Back Line’ın İstanbul elemesi ve Türkiye finali bu hafta sonu düzenlenecek.

Migros ve Sneaks Up’ın partnerliğinde gerçekleşen Red Bull Back Line’da, bugün İstanbul elemesi, yarın ise Türkiye finali Galataport İstanbul Saat Kulesi Meydanı’nda düzenlenecek. Etkinliğin final gününde saat 15.00’te Red Bull Sporcusu Hande Baladın’ın da katılacağı bir gösteri maçı gerçekleşecek.

Voleybolu sokaklara taşımayı amaçlayan Red Bull Back Line hakkında detaylı bilgiye https://www.redbull.com/tr-tr/events/red-bull-back-line adresinden ulaşılabiliyor.