Red Bull’un yüksekliğe meydan okuyan uçurumdan serbest atlayış etkinliği Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi’nin beşinci etabı Norveç, Oslo’da gerçekleşecek. 10 -11 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek olan etkinliğe, şehir hayatının doğa manzarasıyla bütünleştiği Oslo Opera Binası ev sahipliği yapacak. NORVEÇ (İGFA) - Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi’nin sıradaki etabı Norveç’in başkenti Oslo’da gerçekleşecek. Etkinliğe beşinci kez ev sahipliği yapan Noverç’te katılımcılar, Oslo Opera Binası’nın şehri doğayla birleştiren benzersiz manzarası eşliğinde kendilerini serin sulara bırakacaklar.

Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi, büyüleyici doğa manzaralarıyla bilinen Norveç’e bu yıl etkinlik tarihi boyunca beşinci kez geri dönüyor. Daha önce etkinliğe 2010 ve 2014 yıllarında Kragerø, 2012'de Grimstead ve son olarak 2021’de yine Oslo, 55.000 seyirci eşliğinde ev sahipliği yapmıştı. Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi’nin en yüksek platformunun kurulduğu Oslo Opera Binası, alüminyum, cam ve İtalyan masmavi mermerinden inşa edilen dış cephesi ve zemine kadar inen çatısı sayesinde Oslo fiyordu sularından bir buzdağı gibi yükseldiği yanılsamasını yaratıyor.

Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi’nin bir önceki etabında kadınlar kategorisinde kazanan Avustralyalı Red Bull sporcusu Rhiannan Iffland olmuştu. Erkeklerde ise bir diğer Red Bull sporcusu Aidan Heslop, hafta sonunu lider olarak tamamlamıştı.

Red Bull Cliff Diving’in 7. Etabı 29 Eylül’de Antalya’da Gerçekleşecek

Her yıl izleyenlere heyecan dolu anlar yaşatan Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi’nin her durağında 8 erkek, 8 kadın atlayışçı ve 4 erkek, 4 kadın joker atlayışçı olmak üzere toplam 24 sporcu kendi kategorilerinde en iyisi olmak için mücadele ediyor.

Antalya etabının 29 Eylül’de gerçekleşeceği, Dünya’nın en iyilerinin yarıştığı Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi Norveç etabının ardından, 25 Ağustos’ta Kanada’da devam edecek. Etkinlik, 10 Kasım’da Avustralya’da gerçekleşecek olan final ile son bulacak.