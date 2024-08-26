Red Bull’un yüksekliğe meydan okuyan uçurumdan serbest atlayış etkinliği Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi’nin altıncı etabı Kanada, Montreal’de düzenlendi. 24-25 Ağustos’ta gerçekleşen etkinlikte kadınlar kategorisinde Molly Carlson sezonun ikinci galibiyetini alırken, erkekler kategorisinde kazanan Red Bull sporcusu Aidan Heslop oldu.KANADA (İGFA) - Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi’nin altıncı etabına, Kanada, Montreal ev sahipliği yaptı. 2024 takvimindeki iki yepyeni konumdan biri olan Grand Qua Limanı’nda gerçekleşen etkinlikte kadınlar kategorisinin galibi Kanadalı sporcu Molly Carlson olurken, erkekler kategorisinde Red Bull sporcusu Aidan Heslop etabı liderlikle tamamladı.

Bu yıl, Montreal'in 2024 sezonu etkinlik programına eklenmesiyle Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi’nin efsanevi Kanadalı sporcuları serinin 15 yıllık tarihinde ilk kez kendi topraklarında yarıştılar. Kanadalı sporcu Molly Carlson kendi memleketindeki yarışmada, son şampiyon Rhiannan Iffland’ın baskısı altında kalsa da muhteşem bir performans göstererek, dört üst düzey atlayış gerçekleştirdi ve sezonun ikinci galibiyetini elde etti.

Erkekler kategorisinde ise Red Bull sporcusu Aidan Heslop, son şampiyon Constantin Popovici'nin yoğun baskısı altında gööstediği kusursuz performansla sezonun üçüncü galibiyetini elde etti. Bu yılki üçüncü zaferini alan Heslop, aldığı galibiyetle genel sıralama lideri James Lichtenstein'ın önüne geçerek liderliğin yeni sahibi oldu.

Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi’nin bir önceki etabında kadınlar kategorisinde Avustralyalı Red Bull sporcusu Rhiannan Iffland üst üste dördüncü galibiyetini almıştı. Erkekler kategorisinde ise ABD'li sporcu James Lichtenstein Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi kariyerindeki ilk galibiyetini elde etmişti.

RED BULL CLİFF DİVİNG’TE SIRADAKİ DURAK ANTALYA!

Her yıl izleyenlere heyecan dolu anlar yaşatan Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi’nin her durağında 8 erkek, 8 kadın atlayışçı ve 4 erkek, 4 kadın joker atlayışçı olmak üzere toplam 24 sporcu kendi kategorilerinde en iyisi olmak için mücadele ediyor.

Dünya’nın en iyilerinin yarıştığı Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi, Kanada’nın ardından etkinlik tarihinde ikinci kez 29 Eylül’de Antalya’da düzenlenecek. Etkinlik, 10 Kasım’da Avustralya’da ki final ile son bulacak.