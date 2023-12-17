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T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün katkıları ve TESİYAP'ın organizasyonu ile Red Sea Film Festivali’nde Türkiye tanıtıldı.İSTANBUL (İGFA) - 30 Kasım – 9 Aralık 2023 tarihleri arasında Suudi Arabistan’ın Cidde şehrinde üçüncüsü gerçekleştirilen Red Sea Film Festivali’nde “Red Sea Souk” adı ile düzenlenen film marketinde Türkiye standı büyük bir ilgiyle karşılandı.

Festival ve market katılımcılarına Türk film ve dizi endüstrisinin zengin içerikleri tanıtıldı. Ayrıca ülkemizde film ve dizi çekmek isteyen yapımcılara Türkiye’deki film teşvikleri ve çekim mekanlarını tanıtan “Filming in Türkiye” portalı hakkında bilgi verildi.

Red Sea Souk’ta, “Tüm Dünya Türkiye İçerikleri İzliyor” sloganıyla hizmet veren, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün katkıları ile hayata geçirilen TESİYAP Türkiye standını 4 gün boyunca birçok önemli kurum ve firmadan katılımcılar ile yönetmen ve yapımcılar ziyaret ettiler. Berlinale direktörü Dennis Ruh, Series Mania Forum direktörü Francesco Capurro, British Council, Tayland Film Ofisi, Suudi Arabistan Kültürel Kalkınma Fonu, Suudi Film Komisyonu ve Medya Bakanlığı Konoz girişimi yetkilileri ile görüşülerek karşılıklı bilgi alışverişi gerçekleştirildi ve ortak proje imkanları konuşuldu.

Red Sea Film Festivali Uluslararası Film Program Direktörü Kaleem Aftab ile yapılan görüşme ile gelecek yıllarda festivalde özel bir Türkiye bölümünün yer alması konusunda imkanlar tartışıldı.