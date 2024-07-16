Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Melih Özel, ileri yaş ve bununla birlikte artan ilaç kullanımının obezite, mide fıtıkları, sigara, kötü beslenme ve hareketsizlik reflüyü tetiklediğini söyledi. İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’de ortalama olarak her 5 kişiden birinde görülen reflü; göğüste yanma, ağza acı-ekşi mide sıvısının gelmesi ve göğüs ağ­rısı belirtileriyle kendini gösteriyor.

Tütün ürünlerinin tüketimi, yağlı ve aşırı beslenmenin yanı sıra kilo kontrolü yapamamak reflü riskini artırıyor.

Reflü sebeplerinin kişiden kişiye değiştiğini söyleyen Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Melih Özel, endoskopik ve cerrahi tedavilere ek olarak hastalığın en önemli tedavisinin yaşam tarzı değişiklikleri olduğunu vurgulayarak reflü şikayetlerini azaltacak tavsiyelerde bulundu:

Aşırı yağlı beslenmekten kaçınılmalı ve sağlıklı beslenmeye özen gösterilmeli. Az ve kararında yemek yenmeli. Sebzeler gaz yapsa da genellikle reflüyü artırmaz. Domates suyu, greyfurt suyu, sodalı, gazlı içecekler ve kafein içeren içeceklerden uzak durulmalı. Öğün atlamak reflünün artmasına sebep olabilir, öğün atlamamaya özen gösterilmeli. Reflüsü olan tütün ürünlerinden uzak durmalı. Dar giysilerden uzak durulmalı ve korse, sıkı kemer, dar kıyafetler giymek yerine vücudu sarmayan, sıkmayan giysiler tercih edilmeli. Şeker ve tatlı reflü belirtilerini arttırabilir. Çikolata, nane ve tarçın tüketimine dikkat edilmeli. Aşırı baharat ve acı tüketilmemeli. Gıdaların reflü belirtileri üzerine etkileri kişiye bağlı olarak değişebilir. Kişiler bu nedenle yiyecek ve içeceklerin etkilerini kendisi üzerinde gözlemlenmeli. Dokunacağı bilinen yiyecekler daha kontrollü, küçük porsiyonlarda tüketilmeli. Ki­lo kontrolü iyi yapılmalı ve çok sert, sıkı diyetlerden uzak durulmalı. Reflüye kesin olarak iyi gelen bir yiyecek yok, bu nedenle tedaviyi değiştirmeye ya da kes­meye neden olacak bir gıda-içecek seçeneğinin bulunmadığı hatırlanmalı. Yemek yedikten hemen sonra yatılmamalı. Yemekten sonra hafif hareketlerle uyku zamanına sindirim rahatlatılmalı. Dışarıda yemek yerken diye­tinizin kontrolü elden bırakılmamalı.