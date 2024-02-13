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Bursa Bölgesel Turist Rehberleri Odası (BURO) Başkanı Denizhan Sezgin, TBMM Turizm Komisyonu'na sunulan “Turist Rehberliği Meslek Kanunu ile Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” hakkında açıklamalarda bulundu. Tüm rehber seslerini daha iyi duyurabilmek için 14 Şubat'ta Ankara'da buluşacak.BURSA (İGFA) - Ülke genelindeki rehberler TBMM Turizm Komisyonu'na sunulan kanun taslağına karşı tepkili.

Bursa Bölgesel Turist Rehberleri Odası (BURO) Başkanı Denizhan Sezgin, hazırlanan yasa taslağına tepkili olduğunu ifade ederek, Oda Başkanları ve üst kurul olan Rehberler Birliği (TUREB) başta olmak üzere ve aynı zamanda tüm yaklaşık 13 bin kayıtlı rehberler olarak herkesin bu taslağa tepkili olduklarını söyledi.

Söz konusu taslağın temayüllere uygun olamadan rehberlere dahi bilgi verilmeden ve sunulmadan doğrudan AK Partili milletvekillerinin imzasıyla TBMM Turizm Komisyonuna sevk edildiğini kaydeden Denizhan Sezgin, "Bizlerin eline yazılı bir taslak geçmedi. Bazı rehberlikle ilgili konular sözel olarak konuşuldu” dedi. Sezgin açıklamasında, “Bugüne kadar yapılan buna benzer çalışmalarda gördüğümüz kadarıyla, TUREB’inönceki döneminde 1618 sayılı kanunda değişmesi gereken bazı maddeler vardı. Rehberleri ilgilendiren kısımları bu değişiklikleri Bakanlık TUREB’e göndermiş, görüş istemişti. Şimdiki tasarıda böyle bir şey olmamıştır. Yazılı bir taslak elimize maalesef geçmemiştir. Ortada bir metin olmadığı için bize sadece konu başlıklarını söylemişlerdir. Bu konu başlıkları; Türkçe rehberlik, otobüslerde rehber zorunluğunun kaldırılması, rehberlerin her 5 yılda bir dil sınavına girmesi, sanat tarihi ve arkeoloji bölümlerinden mezunların rehber olmasının kolaylaştırılması, Çince rehberlik konusunun kolaylaştırılması gibi konulardır. Bu konu başlıklarının hepsine önceden bizim üst kurulumuz olan TUREB tarafından itiraz edilmiştir. Ayrıcaitiraz gerekçeleri de anlatılmıştır. Hem rehberlik mesleği açısından hem de Türkiye’nin turizmi ve tanıtımına bu değişikliklerin zarar vereceği iletilmişti.” diye konuştu.

TÜRKÇE REHBERLİK

Rehberlik yasasına göre Rehber olabilmek için şartları arasında T.C. vatandaşı olmak ve Türkçe'nin yanısıra en az bir yabancı dil bildiğini ifade eden Denizhan Sezgin, "Günümüzde turizm ile uğraşanlar en az bir yabancı dil bilmektedirler. Yaklaşık rehber sayımız 13 bin kadardır. Bu rehberlerin tamamı en az bir yabancı dil bilmekte ve aynı zamanda ana dili Türkçedir.

Şimdi bu yeni yasa taslağına göre Türkçe rehberlik diye bir kavram çıkıyor. Türkçe rehberlik ile daha ucuza rehber çalıştırmak düşüncesi gündeme geliyor. Kanun yapıcılar ve onlarınmekanizmaları dil bilmiyor diye, uygulanabilmesi dil bilme şartınabağlı bir mesleğiniçindengeçerek seviyesini düşürmek, sadece dil bilmeyen rehberi sahada rezil etmekle kalmaz ayni zamanda ülkenin itibarını da olumsuz etkiler. Bir an önce bu yanlıştan dönülmeli, bilakis yabancı dil bilen rehberlerin de dil sayılarının artması ve bunların yeterlilik seviyeleri için uğraş verilmelidir" dedi.

Öte yandan 'otobüslerde rehber bulundurma zorunluluğunun kaldırılması' konusuna da dikkati çeken Sezgin, "Rehber sadece anlatım yapan biri değildir. Bir kültür elçisidir. Ören yerlerindeki gruplarla diğer gruplar arasında ve onların rehberleriyle de iletişim içerisindedir. Ülkemizin tanıtımında rehberlerin önemi oldukça fazla çünkü rehberler etkili bir şekilde otobüslerde tanıtım yapmaktadırlar. Milyonlarca dolar verilerek yapılan tanıtımdan çok daha etkili olarak rehber arkadaşlarımız tanıtım yapmaktadırlar. Bunun de bize geri dönüşleri çok iyi. Türk rehberlerinin ne kadar başarılı olduğunu pek çok kişi tarafından biliniyor. Rehberleri otobüslerden indirmeleri hem çoğunu işsiz bırakacak hem de ülkemizin tanıtımı için donanımı olmayan, bilgi birikimi bilinmeyen, farklı kültürleri olan, acentelerin oraya ‘acente yetkilisi’ diye koymayı düşündükleri kişileri. Bu uygulama Ülkemizin tanıtımlarına zarar verecektir yerli ve yabancı ne anlattığını kontrol edemediğimiz ve gerekirse ceza veremeyeceğimiz bir durumla karşı karşıya olunacaktır" diye konuştu.

Rehberlerin Müze-Ören yerine sıkıştırılması konusunun geniş değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Sezgin, “Rehberler turun yapıldığı aracın lideridir ve araçta istisnai durumlar hariç bulunması gerekir. Tur-Transfer noktaları, günübirlik doğa-piknik turları, v.b. durumlar çeşitlendirilerek sınırlar belirlenebilir. Unutmayalım ki turizmde kalite algısında rehberlerimiz çok önemli bir yer alıyor. Bu meselelerin tüm tarafları memnun edecek şekilde çözülmesini umut ediyorum” dedi.

Rehberlerin 5 senede bir sınava tabii tutulmak istendiğini belirten Sezgin, sanat tarihi ve arkeoloji bölümlerinden mezun olanların da rehber olabilmesine fırsat tanıyan madde ile ilgili konuştu.

REHBERLER 14 ŞUBAT'TA ANKARA'DA BULUŞACAK

Taslak metnin ana hatlarıyla incelendiğinde, Bakanlıkça çıkarılmak istenen yasanın mevcut yasamızın iyileştirilmesi yönünde yapılan bir teklif olmadığının altını çizen BURO Başkanı Denizhan Sezgin, "Rehberlere çalışabilecek bir fırsat tanımamaktadır. Bazı mantık hataları barındırdığı ve Turist Rehberliği Meslek Yasanın gerisinde kaldığı için rehber meslektaşlarımız arasında ciddi hayal kırıklığı yaratmıştır.Haliyle bu taslak sektörün sorunlarını çözmekten çok uzak kalmıştır. Rehberlerinde içinde olduğu düzenlemelerle yeniden ele alınması daha doğru olacaktır. Bu bağlamda bizlerde tüm Oda Başkanları, Yönetim Kurulu üyeleri ve Rehber arkadaşlarımız TUREB'in daveti üzerine Meslek Yasası Kanun Teklifi ile ilgili olarak 14 Şubat 2024 Çarşamba günü bütün odalarımızdan meslektaşlarımızla birlikte kalabalık bir şekilde Ankara’yagidiyoruz. Tüm meslektaşlarımızı birlikte hareket etmeye davet ediyoruz." diye konuştu.