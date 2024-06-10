Rekabet Kurumu, Apple Inc. ve Apple Teknoloji ve Satış Ltd. Şti. hakkında soruşturma açtı.İSTANBUL (İGFA) -Mobil akıllı cihazlar ve bu cihazlara yönelik yazılımlar hakkında ilgili sektörün yapısının, işleyişinin ve sektördeki olası yapısal ve/veya davranışsal rekabet sorunlarının neler olduğunun anlaşılması amacıyla Rekabet Kurumu bünyesinde hâlihazırda Mobil Ekosistemler Sektör İncelemesi sürüyor.

Kurum, söz konusu Sektör İncelemesi kapsamında Apple’ın uygulama geliştiricileri ile akdettiği sözleşmeler ile Uygulama İnceleme Yönergesi incelenmiş ve Apple tarafından App Store’da yer alan uygulama geliştiricilere ödeme sistemleri hususunda birtakım kısıtlamalar getirildiği yönünde şüphe ortaya çıktığını açıkladı. Uygulama geliştiricilerin, uygulama içinde kullanıcılarını uygulama geliştiricinin internet sitesi gibi uygulama dışındaki ödeme kanalları hakkında bilgilendirmesi engellendiği ifade edilen açıklamada, "Bu yasak nedeniyle tüketicilerin, alternatif ödeme kanallarının varlığından ve uygulama içindeki fiyat ile uygulama dışındaki fiyat arasındaki farktan haberdar olamamaları sebebiyle daha iyi seçeneklere (daha düşük fiyata) erişme imkânlarının kısıtlanıp kısıtlanmadığının incelenmesi gerekmektedir. Bununla birlikte, uygulama dışı alternatif kanallara yönlendiren bağlantılara uygulama içinde yer verilmesi de engellenmektedir. Bu doğrultuda, Apple’ın kendi ödeme sistemini zorunlu tutarak uygulama geliştiricilerin seçim özgürlüğünü ortadan kaldırıp kaldırmadığı ve diğer ödeme sistemlerinin Apple ekosistemine girişini engelleyip engellemediği de incelenmesi gereken bir diğer şüphe olarak ortaya çıkmaktadır" ifadelerine yer verdi.

Soruşturma sürecinde, Apple’ın kendi ödeme sistemini zorunlu tutarak uygulama geliştiricilerin seçim özgürlüğünü ortadan kaldırıp kaldırmadığı ve diğer ödeme sistemlerinin Apple ekosistemine girişinin engellenip engellenmediğinin incelenmesine ihtiyaç duyulduğu belirtilirken, bu kapsamda, Rekabet Kurulunun 21.05.2024 tarih ve 24-23/525-M sayılı kararıyla Apple Inc. ve Apple Teknoloji ve Satış Limited Şirketi’nin uygulama mağazası olan App Store’da alternatif ödeme sistemlerini kullandırmamak ve mobil uygulama geliştiricilere yönlendirme karşıtı hükümler uygulamak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak soruşturma açılmasına karar verildiği kaydedildi.