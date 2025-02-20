Rekabet Kurumu, Frito Lay Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ hakkında sürdürülen soruşturmanın sonuçlandığını duyurdu. Rekabet Kurulu, firmaya yaklaşık 1,4 milyar lira idari para cezası verdi.İSTANBUL (İGFA) - Frito Lay Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ’nin perakende satış noktalarında rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla yürütülen soruşturma tamamlandı.

Rekabet Kurulu'nca dosyanın müzakeresi sonucunda; Frito Lay Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ’nin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal ettiğine, dolayısıyla söz konusu teşebbüse idari para cezası verilmesine ve tedbir uygulanmasına karar verildi.

Kurul kararında, “Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar İle Hâkim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi, 5. maddesinin birinci fıkrası, ikinci fıkrası, üçüncü fıkrasının (d) bendi, 6. maddesinin birinci fıkrası uyarınca 2023 yılı gayrisafi geliri üzerinden takdiren 1 milyar 365 milyon 467 bin 533 TL idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

Oybirliği ile alınan kararda gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemeleri'nde yargı yolu açık olmak üzere oy birliği ile alındı.

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