Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre bazı kozmetik ve kişisel bakım ürünleri sektöründe faaliyet gösteren bazı teşebbüsler hakkında soruşturma açıldı.ANKARA (İGFA) - Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri sektöründe faaliyet gösteren teşebbüslerin yeniden satıcıların yeniden satış fiyatlarını tespit etmek, internet satışlarını kısıtlamak ve topla dağıt karteline katılmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un (4054 sayılı Kanun) 4. maddesini ihlal ettikleri iddialarına yönelik yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

CHI Kozmetik İthalat İhracat San. ve Tic. AŞ, Ayaz ve Ortakları Ltd. Şti., Ege Teknoloji Kimya Mak. San. Tic. Ltd. Şti., SB Grup Kozmetik AŞ, Easyvit Sağlık Ürünleri Sanayi AŞ, ELCA Kozmetik Limited Şirketi, Farmatek İç ve Dış Tic. AŞ, Cevher Kozmetik ve Sağlık Sanayi Ticaret AŞ, Glohe Bitkisel Ürünler San. ve Tic. AŞ, Kozmopol Kozmetik Sağlık Gıda San. ve Tic. AŞ, Hamzaoğlu Kimya San. ve Tic. AŞ, L'Oreal Türkiye Kozmetik San. ve Tic. AŞ, Neolife İthalat İhracat AŞ, Rebul JCR Kozmetik Paz. AŞ ve Sistem Kozmetik San. ve Tic Ltd. Şti. hakkında soruşturma açıldı.

Rekabet Kurulu ayrıca;

- Ashley Joy Kozmetik Tic ve San. AŞ’nin yeniden satıcıların yeniden satış fiyatlarını tespit etmek suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediğinin tespiti için 23-18/343-M(1) sayılı kararı uyarınca yürütülen soruşturmanın uzlaşma usulü ile,

- Ege Teknoloji Kimya Mak. San. Tic. Ltd. Şti.nin 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediğinin tespiti için 23-18/343-M(3) sayılı kararı uyarınca yürütülen soruşturmanın topla dağıt karteline katılmaya ve yeniden satış fiyatının belirlenmesine yönelik davranışlar bakımından uzlaşma usulü ile, internet satışlarını kısıtlamaya yönelik davranışlar bakımından taahhüt ile,

- Farmakozmetika Sağlık Ürünleri ve Kozmetik Tic. Ltd. Şti.nin topla dagit karteline katilmak suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediğinin tespiti için 23-18/343-M(3) sayılı kararı uyarınca yürütülen soruşturmanın uzlaşma usulü ile sonlandırılmasına karar verdi.