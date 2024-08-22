Tetra Pak ve Tetra Laval'ın “aseptik sıvı gıda karton ambalaj dolum makinesi üretimi ve satışı” ile “aseptik sıvı gıda karton ambalaj üretimi ve satışı” pazarlarında hakim durumda olduğu, tescil ettirdikleri 3D aseptik prizma şekil marka ve tasarım başvuruları ile birlikte değerlendirme aşamasında bulunan diğer 3D marka başvuruları ve eylemleri vasıtasıyla hakim durumunu kötüye kullandığı iddiasıyla Rekabet Kurulu soruşturmasını tamamladı.ANKARA (İGFA) - Tetra Laval Holding & Finance SA ile Tetra Pak Paketleme Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında yürütülen soruşturma sonuçlandı.

Tetra Laval Holding & Finance SA ile Tetra Pak Paketleme Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla yürütülen soruşturma tamamlandı.

Rekabet Kurulu'nca dosyanın 1 Ağustos'ta yapılan görüşmesinde Tetra Laval Holding & Finance SA ile Tetra Pak Paketleme Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiğine, dolayısıyla söz konusu teşebbüse 130 milyon 889 bin 523 lira 70 kuruş idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

Ankara İdare Mahkemelerinde 60 gün yargı yolu açık olmak üzere gerekçesi daha sonra tebliğ edileceği bildirildi.