Traktör üretim ve pazarlama sektöründe faaliyet gösteren teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturma sonuçlandı.ANKARA (İGFA) - Traktör üretim ve pazarlama sektöründe faaliyet gösteren bazı teşebbüslerin, bayilerin yeniden satış fiyatını tespit etmek, rekabeti kısıtlayıcı bilgi değişiminde bulunmak ve rekabeti kısıtlayıcı anlaşma yapmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla yürütülen soruşturma tamamlandı.

Rekabet Kurulunca dosyanın 18.07.2024 tarihinde müzakeresi sonucunda; Hattat Traktör Sanayi ve Ticaret AŞ'nin nihai satış noktalarında yeniden satış fiyatını belirlemek suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiğine, dolayısıyla söz konusu teşebbüse idari para cezası verilmesine ve ayrıca AGCO Tarım Makineleri Tic. Ltd. Şti., Argo Tractors Turkey Traktör San. ve Tic. Ltd. Şti., Başak Satış Pazarlama ve Yatırım AŞ, Erkunt Traktör Sanayi AŞ, Hattat Traktör Sanayi ve Ticaret AŞ, IPSO Tarım AŞ, Kubota Turkey Makine Ticaret Ltd. Şti., Same Deutz Fahr Traktör Sanayi ve Ticaret AŞ, Tümosan Motor ve Traktör Sanayi AŞ, Türk Traktör ve Ziraat Makinaları AŞ ünvanlı teşebbüslerin rekabeti kısıtlayıcı bir bilgi değişimi ve/veya anlaşma içerisinde olmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun’u ihlal etmediklerine ve dolayısıyla aynı Kanun’un 16. maddesi uyarınca adı geçen teşebbüslere idari para cezası uygulanmasına yer olmadığına karar verildi.

Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere gerekçesi daha sonra tebliğ edilecek olan 18.07.2024 tarihli, 24-30/717-301 sayılı kararın açıklama metnine ulaşmak için tıklayabilirsiniz