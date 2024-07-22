Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Reklam Kurulu yılın ilk 7 ayında 149 milyona yakın idari para cezası uyguladı.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı’na bağlı Reklam Kurulu'ndan yılın ilk 7 Ayında 149 milyon liraya yakın idari para cezası kesildi.

Açıklama Ticaret Bakanlığı'ndan yapıldı.

Reklam Kurulu tarafından incelenen 927 adet dosyada aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulama olduğu tespit edilerek durdurma cezası ve toplamda 148 milyon 783 bin 980 TL idari para cezası uygulandığı kaydedildi.

TEMMUZ AYI DENETLEMELERİNDE DE CEZA ÇIKTI

Kurulun yılın ilk 7 ayında yaptığı bin 64 adet dosya hakkındaki görüş ve değerlendirmelerde bulunduğu ve karara bağlanan 133 adet dosyadan 116'sının mevzuata aykırı bularak reklam ve ticari uygualamalar hakkında durdurma cezası ile birlikte toplamda 21 milyon 350 bin 201 lira idari para cezası uygulandığı, 1 adet dosya hakkında da erişimin engellenmesi kararı verildiğini belirtti.