Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bağımsız adayın seçim traktörü çok konuşulmuştu... Bu kez reklam TIR'ı gündem oldu.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bağımsız İl Genel Meclis Üyesi adayı Erkan Karakaş’ın seçim çalışmalarında kullandığı traktör seçim aracı Ulusal ve Yerel basında yer almıştı.



Bağımsız aday Erkan Karakaş bu seferde bir TIR’ı seçim aracı yapıp Pazaryeri ilçesinde yine gündem oldu.

Traktörleri ile birlikte seçim çalışmalarına katılıp köy köy dolaşan Erkan Karakaş’ın ilçe girişindeki seçim TIR’ı görenler şaşkınlığını gizleyemedi.