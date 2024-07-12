Gazeteci Yazar Mehmet Ali Ekmekçi'nin sorularını yanıtlayan Uluslararası Aktivist Sanatçılar Birliği Başkanı Şair-Yazar Dr. Ümit Yaşar Işıkhan, Guiness Rekorlar Kitabı’na giren dünyanın en küçük okunabilir kitabını Herkes Duysun TV’de anlattı.BURSA (İGFA) - Gazeteci Yazar Mehmet Ali Ekmekçi'nin sunumuyla ekrana gelen "Gündem Özel" programına konuk olan Uluslararası Aktivist Sanatçılar Birliği Başkanı Şair-Yazar Dr. Ümit Yaşar Işıkhan, Guiness Rekorlar Kitabı’na giren dünyanın en küçük okunabilir kitabı hakkında bilgiler verdi.

Dr. Ümit Yaşar Işıkhan, 0.9 gram ağırlığında olan ve dünyanın en küçük okunabilir kitabı olarak Rekorlar Kitabı’na giren kendi eseri ‘Aşktan Sonra Hüzün’ kitabının bir eylem neticesinde ortaya çıktığını belirtti.

Her edebiyatçının dergi yayımlamak, dergi sahibi olmak gibi hayalleri olduğunu söyleyen Işıkhan, bu minyatür kitabın zamlardan dolayı hayalini gerçekleştiremeyen yazar ve şairler için eylem amaçlı yapıldığını belirterek edebiyat hayatında gerçekleştirdiği ilk eyleminden bahsederken şu ifadeleri kullandı:

“1980’li yıllarda ‘Temmuz’ isimli edebiyat dergisini yayınlıyordum. Temmuz, Balkanlar’da ve Avrupa’da çok etkin bir dergiydi. 1986 yılında derginin son sayısında, ‘Genç şairler yazarlar hazırlanın. Dünyanın en genç yazarlar ve şairler örgütünü kuruyoruz.’ sözlerini pek çok dilde çevirerek yayınladım. Ancak 2 ay sonra kağıda gelen zamlar paramızın yetmemesine neden oldu ve dergi kapandı.

“SANATÇI HALKIN VİCDANIDIR”

Biz hepimiz duyarlı insanlarız. Bu sadece bana özgü değil. Kendi ülkenizin, şehrinizin dışında dünyanın da her yerinde olumsuz bir şeyler oluyor. Bu olaylara karşı boş duramazsınız. Ben bir sanatçıyı halkın vicdanı olarak görüyorum. Yaşadığımız dünya sadece bizden oluşmuyor. Bu dünyada aç insanlar da var yoksul insanlar da. Nerede güçsüz bir halk varsa sen yazıların ve eylemlerinle onun sesi olmak zorundasın.”

“HEPSİ EYLEMCİ OLACAK DİYE BİR KURAL YOK”

Yazılan cümlelerin her sanatçı eylemci olmak zorunda gibi algılanmaması konusunda uyaran Işıkhan, “Yazar arkadaşlarımızın hepsi eylemci olacak diye bir kural yok ama bütün mesele yazarken ifade ettiklerinizi eyleme dönüştürürken farklılıklar yaratmaktır. İtecek şekilde değil barışa çekecek şekilde, hoşgörü içinde eylemlerde bulunmanız gerekiyor.” sözlerini kullandı.

İŞGALE GEREK YOK KAĞIDA ZAM YAPMAK YETERLİ

Dr. Ümit Yaşar Işıkhan, bir toplumu geri bırakmak isteniyorsa, işgale gerek olmadığını, sadece kağıda zam yapılmasının yeterli olacağının altını çizerek, “Kağıda zam geldiğinde kitapların, dergilerin ve gazetelerin fiyatları artar, okuyan sayısı azalır. Okumayan toplumlar da cahil kalır, istediğiniz gibi de yönlendirebilirsiniz.” dedi.

KAĞIT ZAMLARINA TEPKİ OLARAK ORTAYA ÇIKARILDI

80’li yıllarda her hafta kağıda zam geldiğini söyleyen Işıkhan, “Tam derginin borcunu kapatıyordum, bir daha borç oluyordu. Ben de bu durumu protesto edecek bir şey yapmam gerekiyor diye düşündüm ve 1986 yılında minyatür bir kitap yayımladım. Bu ilk boyutuydu. Bunu protesto etmek için yayımladım ve dünya çapında haber oldu. Aradan zaman geçtikçe kitabı tekrar basmam için sürekli talep geldi. Biz de böyle taleplerin üzerine ve eylemi sürdürmek için kitabı sürekli küçültmeye başladık. En sonuncu ise Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi.” şeklinde konuştu.

DÜNYANIN EN PAHALI KİTABI

Işıkhan bu minyatür kitabın hemen kaybolabilmesinden dolayı dikkatli hareketlerle incelenmesi gerektiğini söyleyerek, “Mercimek tanesi büyüklüğünde bir kitap oldu. Bu kitap okunabilen en küçük kitap niteliğinde. Kitabın okunabilirliği Rekorlar Kitabının bir ekibi ve kameraların onunda test edildi. Kitap, Ege Üniversitesine ait kağıt müzesinde, bazı şehir kütüphanelerinde ve koleksiyonerlerde bulunuyor. Bu kitabın diğer özelliği de 0.9 gram olması. Dünyanın en hafif ve en pahalı kitabı. Sadece koleksiyonerler, kent kütüphaneleri alıyor. Bazen de ben hediye ediyorum. Bence bu çok romantik, kimseye zararı olmayan bir eylem ama müthiş ilgi çekti.” ifadelerine yer verdi.