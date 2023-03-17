Kan bağışında dünya rekortmeni olan 63 yaşındaki Emin Şahin, 462’nci kan bağışını Aydın’da yaptı. Şahin, yaptığı tüm bağışları ve kazandığı madalyaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hediye etti. Ayrıca Şahin, kendisi gibi kan bağışında bir rekortmen daha yetiştirdiğini ifade ederek, "Yerime Tekin Taner isminde bir kardeşimi yetiştiriyorum. O da şu ana kadar 247 kan bağışında bulundu. Geleceğin rekortmeni de o olacak” dedi.

Ülke genelinde kan stoklarının azalmasıyla kan bağışının önemi her geçen gün artarken, bu zamana kadar yaptığı kan bağışı ile dünya rekortmeni olan 63 yaşındaki Emin Şahin, 462’nci kan bağışını Aydın’da yaptı. Aslen Denizlili olan ve İzmir’den Aydın’a gelen Şahin, 295’i Kızılay, 167’si hastanelere olmak üzere toplam 462 ünite kan bağış yaparak hastalara umut oldu. 6 kez üst üste bir yılda verilebilecek en fazla seviye olan 28 ünite kan rekorunu da kıran Şahin, Türkiye’de en çok kan veren kişi unvanını elinde tutuyor. Şu ana kadar bağışladığı 462 ünite kan bağışını ve 6 kere kırdığı dünya rekorunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hediye etmek istediğini ifade eden Şahin, kanın tek üretim merkezinin insan olduğuna dikkat çekerek herkesi kan bağışına davet etti.

“Şu ana kadar 182 litreye yakın kan verdim”

Dünya rekortmeni Emin Şahin, “İlk kan bağışımı 1984 yılında bir arkadaşımın annesine kan bağışı ile bu işe başladım. Türk Kızılayı Kan Bankası’na bugünkü bağışımla beraber 295’inci bağışım oluyor. Hastanelere de 167 ünite bağışımla beraber bugüne kadar toplamda 462 kere kan bağışı yaptım. 6 kere de dünya rekorunun sahibiyim. Bir donör yılda 28 ünite kan verdiği vakit, o yıl zaten dünyada en fazla bağış yapma seviyesine gelir. Şu ana kadar 178-182 litre civarında kan verdim. Bir petrol varili 159 litre civarında. Yani ben bir petrol variline eşdeğerde kan verdim bugüne kadar.” dedi.

“Bu benim hobim”

Kan bağışı yapmayı çok sevdiğini ifade eden Şahin, “Bu benim hobim. İhtiyacı olan bir hastaya kan veriyorsunuz ve bir hayat kurtarıyorsunuz. Bunun için kan veriyorum. Rekortmen olayım diye hiçbir düşüncem olmadı. Rekortmen olmak benim için önemli değil. Türkiye, dünya rekortmeni olayım diye bir düşünce aklımdan hiç geçmedi ama kan verdikçe oldum. Ben her yıl 11 litre kan veriyorum ortalama. Sağlıklıyım çünkü fazla kan ve yaşlı hücreler benden gidiyor. Gençleşiyorum. Benim hedefim Türk Kızılayına 333, hastanelere 167 ünite kan verip 500 üniteyi tamamlamak. Ondan sonra çekileceğim. Benim yerime Tekin Taner isminde bir kardeşimi yetiştiriyorum. O da şu ana kadar 247 kan bağışında bulundu. Geleceğin rekortmeni de o olacak” dedi.

“39 yıldır kan bağışlıyorum”

Kanın tek üretim kaynağının insan olduğunu hatırlatan Şahin, herkesi kan bağışı yapmaya davet ederek “Vefat edersem, benim 2 tane aslan gibi torunum var. Bu kazandığım madalya ve kupaları torunlarıma hediye edeceğim. Torunlarım dedeleriyle gurur duysun. 24 yaşından beri 39 yıldır kan bağışı yapıyorum. Her vatandaşımızı Türk Kızılayı Kan Bankası’na davet ediyorum. Kan bağışı yapın. Çünkü kanı yapan herhangi bir teknoloji yok. Kanın tek üretim kaynağı insan vücududur. Herkesi kan vermeye davet ediyorum” diye konuştu.