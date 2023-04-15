Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, uluslararası öğrenciler ile iftarda bir araya geldi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Erciyes Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Fatih Altun beraberinde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sultan Taşcı ile birlikte üniversite yemekhanesinde uluslararası öğrenciler ile iftar yaptı.

Öğrenciler ile birlikte iftar yapan Rektör Altun, öğrenciler ile tek tek sohbet etti. Etkinlikte konuşan Rektör Altun, her zaman öğrencilerinin yanında olduklarını söyledi.

Öğrencilerin her türlü problemlerini yönetim olarak kendilerine iletmelerini isteyen Rektör Altun, “Siz öğrencilerimizin eğitim-öğretim yanından mesleki bilgi ile donanmanızı ve bizim kültürümüzü tanımanız, bizimde sizlerin kültürünü tanımasına çok önem veriyoruz. Sonuçta kültürlerimiz yabancı değil. Her zaman farklı dilleri konuşup, farklı coğrafyada yaşıyor olsak da sizler ile birlikte olmak bizler için önem arz etmektedir” dedi.

Erciyes Üniversitesi’nin kapılarının her zaman uluslararası öğrenciler açık olduğunu belirten Rektör Altun, “Erciyes Üniversitesi Türkiye’deki araştırma üniversiteleri arasında her zaman ön sırada olan bir üniversitedir. Erciyes Üniversitesi bu güçlü yönünü siz öğrencilerimize aktarmakta, bizler için çok önemli. Eğitim döneminde geçirdiğiniz zamanı dolu dolu ve mesleki olarak da kendinize katkı sağlayacak şekilde geçirmenizi bizler tavsiye ediyoruz. Çünkü Erciyes Üniversitesi sadece Kayseri’de ve Türkiye'de bir üniversite değil, Dünyanın tanıdığı ve tanımaya devam ettiği saygın üniversiteler arasında yer almaktadır” diye konuştu.

Rektör Altun, konuşmasının ardından öğrencilerden gelen sorulara da cevap verdi.