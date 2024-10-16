Trakya Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Mustafa Hatipler, Keşan’da bulunan BAYKAR Uçuş Eğitim ve Test Merkezi tesislerini ziyaret etti.EDİRNE (İGFA) Trakya Üniversitesinin mekatronik, mühendislik ve meslek yüksekokullarındaki ilgili birim öğrencilerinin staj gördüğü yüz akı olan bu tesisleri ziyaret eden Rektör Hatipler ve beraberindeki üniversite heyeti, hem tesisleri gezdi hem de bundan böyle yapılacak iş birliği çalışmaları konusunda merkez yöneticileriyle bilgi alışverişinde bulundu.

Önceki yıllarda bu tesislerde staj görüp de daha sonra işe başlayan Burak Özbay, Oktay Can, Cihan Savaş ve Raşit Hancıoğlu’yla da görüşen Rektör Hatipler, bu öğrencileri kutlayarak başarılarının devamını diledi.