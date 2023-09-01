Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST’in Ankara etabına katılan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), kurduğu stant ile bilim ve teknoloji meraklılarını ağırlıyor.İZMİR (İGFA) - Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), Türkiye’nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest’in Ankara etabında birçok teknoloji projesini görücüye çıkardı.

Türkiye’de milli ve yerli teknolojinin geliştirilmesi kapsamında düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivalindeki DEÜ’nün 100 metrekarelik standında, 7’den 70’e tüm katılımcılara yerli ve milli teknolojiler hakkında bilgiler veriliyor.

Kurulan standın vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördüğünü kaydeden DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde yürütülen TEKNOFEST’te, Araştırma Üniversitemiz 12 ekiple Teknofest’te temsil ediliyor. Küresel hedeflerimiz kapsamında bizleri hedeflerimize ulaştıracak ve insanlığa katkı sağlayacak olan buluşları, değerli bilim insanlarımız ile Teknofest’te sergiliyoruz. Burada; Eğitim, Haberleşme ve İletişim Teknolojileri, Tarım Teknolojileri, Afet Yönetim Teknolojileri, Ulaşım ve Mobilite Teknolojileri ile Uzay, Havacılık ve Savunma Teknolojileri temalarıyla önemli vizyoner projeler sergilenecek. Tüm katılımcıları 3 Eylül tarihine kadar standımıza davet ediyorum” dedi.

“GENÇLERİMİZE GÜVENİYORUZ”

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, küresel hedeflerin ve insanlığa katkı sağlayacak olan buluşların sergilendiği Teknofest ile gençlerin bilime olan ilgisinin arttığını dile getirerek, “Ülkemizin geleceğini inşa eden insanları yetiştirirken yeni nesil teknolojileri geliştirmeye odaklanan bir Araştırma Üniversitesi olarak gençliğe güveniyoruz. Onları bilime ve teknolojiye teşvik ederek, milli hedeflerimize biraz daha ulaşmak ve Türkiye’nin Uzay teknolojileri, yapay zeka, biyoteknoloji, inovasyon, çevre ve enerji gibi alanlarda milli ve yerli teknoloji gelişimine katkı sağlamak gayretindeyiz. Burada asıl mesele öğrencilerimizin ve girişimcilerimizin çalışmalarının görünür olmasıdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde, ülkemizin bilim ve teknoloji alanlarındaki politikalarına güç verecek akademik çalışmalara katkımızı sürdüreceğiz” ifadesinde bulundu.