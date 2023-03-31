Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, Ekoturizm Kişisel Gelişim ile Kritik ve Analitik Düşünme öğrenci topluluklarının ortaklaşa düzenlediği iftar programına katıldı.BURSA (İGFA) - İftar programı öncesi BTÜ öğrencileriyle bir araya gelen Prof. Dr. Naci Çağlar, öğrencilerden gelen soru ve talepleri yanıtladı.

BTÜ öğrencileriyle aynı gönül sofrasında iftar yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Çağlar, öğrencilerin gelişimlerine katkı sunacak her türlü sosyo-kültürel faaliyeti önemsediklerini de sözlerine ekledi. Öğrencilere her daim yanlarında oldukları mesajını veren Rektör Çağlar, bu vesileyle bugün bizleri bu gönül sofrasında bir araya getiren topluluklarımıza teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Mersin de, BTÜ öğrencileriyle birlikte gerçekleştirmiş oldukları iftar programı vesilesiyle duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Program Hacivat Karagöz oyununun sahnelenmesi ile sona erdi.