Kayseri’deki üniversitelerin rektörleri, Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Develi Seyrani Kampüsü'nü ziyaret etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, ziyaret esnasında rektörlere kampüste bulunan okullar ile uygulama ve araştırma merkezlerinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kayseri Üniversitesi Develi Seyrani Kampüsü’nde yapılan Senato Toplantısının ardından Develi Seyrani Kampüsünü ziyaret eden Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Fazıl Özsoylu, Abdullah Gül Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Erk Hacısalihoğlu ile AGÜ ve NNY Rektör Yardımcıları, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Develi Cumhuriyet Başsavcısı İlteriş Altıntaş, KAYÜ Senato Üyeleri ve Develi Seyrani Eğitim Vakfı Başkanı Hayırsever Suat Köylüoğlu hep beraber Develi Seyrani Kampüsünü gezdiler.

KAYÜ Rektörü Karamustafa düzenlenen gezi esnasında, özellikle Ata Tohumları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Aşçılık Uygulama Merkezini tanıtarak, bu merkezlerde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.