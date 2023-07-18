Renault Group ve OYAK, İspanya merkezli HORSE Holding ile ortaklığa imza attı. Türkiye’de Oyak Renault’nun Bursa fabrikasında faaliyet gösteren motor ve güç aktarım sistemleri tesisi üretim faaliyetleri Bursa’da ‘OYAK HORSE’ adıyla devam edecek.BURSA (İGFA) -Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu yedi ülkede faaliyet gösterecek HORSE Holding, ileri hibrit ve düşük emisyonlu motor ve güç aktarım sistemleriyle ilgili bilgi ve varlıkları tek çatı altında topladı. OYAK HORSE Makine Ekipmanları Ticaret ve Sanayi A.Ş. (OYAK HORSE) Temmuz ayı başında faaliyete geçti.

Yeni nesil düşük emisyonlu hibrit, içten yanmalı motor ve güç aktarım sistemleri geliştirme, üretme ve tedarik alanında sektörün lideri olan şirket, Renault Group’un bu alandaki bilgi ve deneyimini bir üst seviyeye taşıyacak.

Genel merkezi Madrid’de olan HORSE Holding, yıllık 3,2 milyon üretim kapasiteli sekiz tesisi ve üç Ar-Ge merkeziyle Renault Group’un ileri hibrit ve düşük emisyonlu motor ve güç aktarım sistemleri konusundaki endüstriyel bilgi birikimini ve varlıklarını devralıyor.

Şimdiye kadar Oyak Renault bünyesinde bulunan motor ve güç aktarım sistemleri tesisi ‘OYAK HORSE’ adıyla Oyak Renault’nun Bursa fabrikasında üretime devam edecek.

OYAK HORSE, yüksek basınçlı alüminyum enjeksiyon, motor, vites kutusu üretim ve Ar-Ge merkezi ile faaliyet gösterecek.

Yeni ortaklık, Türkiye’de düşük emisyonlu motor üretimi yatırımları için fırsat sağlayacak.

İspanya, Arjantin, Portekiz, Brezilya, Şili, Romanya ve Türkiye’de faaliyet gösterecek şirkette Renault Group’tan 9 bin çalışan görev yapıyor. Türkiye’de OYAK ortaklığı ile Bursa’da bulunan HORSE tesisinde ise 875 kişi çalışıyor.