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Sergi, Evrim Sanat Galerisi’nde 15 Şubat 2024 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

Evrim Sanat Galerisi’nin kurucusu Betül Ketenci, “Evrim Sanat Galerisi, Ressam Jale Apaydın’ın eserlerine ev sahipliği yapmaktan dolayı mutluyuz. Sulu boya tekniğinin tüm zarafetinin yansıdığı birbirinden güzel eserlerin yer aldığı sergiye sanatseverleri bekliyoruz.” dedi.

Uzun yıllardan beri sulu boya çalışmalarını sürdüren Apaydın’ın 50 sulu boya eserinin yer aldığı sergi sanat izleyicisinden tam not aldı.

Ressam Jale Apaydın’ın “Renklerin Senfonisi” isimli kişisel suluboya resim sergisi İstanbul Kadıköy'de Evrim Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluştu. İSTANBUL (İGFA) - “Renklerin Senfonisi” ile Sulu Boya Rüzgarı Esti.

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