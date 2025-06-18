İzmir Büyükşehir Belediyesi, okuma-yazma güçlüğü yaşayan çocuklara destek olmak amacıyla Renkli Harfler projesini hayata geçirdi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Kütüphaneler Şube Müdürlüğü, İzmir’de okuma-yazma güçlüğü yaşayan çocukların bu konudaki becerisini geliştirmek, ailelerin ve çocuklarla çalışanların bu alanda desteklenmelerini sağlamak için Renkli Harfler projesini başlattı.

Bu kapsamda üniversitelerin sınıf öğretmenliği bölümünde okuyan öğrenciler, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarıyla iletişime geçilerek Kültürship iş birliğinde Aliağa Afacan Gençlik Evi’nde Yenilikçi Okuma Yazma Çalıştayı ve eğitimler düzenlendi.

Tarihi Havagazı Fabrikası’nda bulunan Araştırma Kütüphanesi’nde Kültürship Organizasyonu’nun gönüllü desteği ile “Öğretmenin Bağ Kurma Senaryoları”, “Çocuk Hakları Bağlamında Kapsayıcılık”, “Eğitimde Yaratıcı Drama”, “Sorgulamaya Dayalı Okuma-Yazma Teknikleri” ve “Eğitmen- Veli İletişim Yöntemleri” başlıklı eğitimler gerçekleştirildi. Projenin ikinci bölümü ise eylül ayında Buca Yahya Kemal Beyatlı Kütüphanesi’nde başlayacak. Eğitimlerini tamamlayan öğretmen adayları, okuma-yazma güçlüğü çeken öğrencilerle etkinlikler yaparak hem öğrencilerin eğitim hayatına ışık tutacak, hem de mesleki tecrübe kazanacak.

Proje kapsamında, üniversitelerin sınıf öğretmenliği bölümlerinde eğitim gören gönüllü öğrencilerle iş birliği yapıldı. Akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarının da desteğiyle Mayıs ayında bir çalıştay düzenlenerek projenin ilerleyişi planlandı. Gönüllülere çocuk hakları, akran zorbalığı ve kapsayıcılık gibi konularda çeşitli eğitimler verildi.

Eylül ayı itibariyle projenin ikinci aşamasında, Yahya Kemal Beyatlı Kütüphanesi başta olmak üzere farklı kütüphanelerde gönüllü öğrenciler ile okuma-yazma güçlüğü çeken çocuklar bir araya gelecek. Bu sayede öğrencilere birebir eğitim desteği sağlanacak.

Projeye katılmak isteyen gönüllü gençler ve aileler, Yahya Kemal Beyatlı Kütüphanesi ve Kent Kütüphanesi’ne başvuruda bulunabilecek.

“BİZİM İÇİN DE HARİKA BİR TECRÜBE OLDU”

Projeye katılan üniversite öğrencileri, aldıkları eğitimlerin ardından okuma-yazma güçlüğü çeken öğrencilere nasıl bir yaklaşımda bulunacakları üzerine beyin fırtınası yapıyor. Çeşitli materyallerle etkinlik ve oyunlar tasarlayan gönüllü öğrenciler, bu çalışmaları interaktif bir etkinliğe dönüştürerek öğrencilere destekte bulunacak. Dokuz Eylül Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü 2. sınıf öğrencisi Semih Baz, “Öğrencilere nasıl yaklaşmamız gerektiğini, öğrencilerin neye ihtiyacı olduğunu öğrendik. Bu proje bizim için de harika bir tecrübe oldu. Öğretmenliği nasıl yapmamız gerektiğini, ileride uygulayacağımız konuları deneyimledik” diye konuştu.

Kütüphaneleri merkez alarak yürütülecek projede çocuklara eğitim desteği, öğretmen adaylarına akademik bilgi ve ailelere teknik destek sunulmasının yanı sıra projenin her bir katılımcısı aynı zamanda kültürel farkındalık, sosyal kapsayıcılık, yenilikçi ve katılımcı eğitim yöntemleriyle donatılacak.