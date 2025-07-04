TÜİK'in Basın İlan Kurumu (BİK)'ndan yararlanarak hazırladığı veriler, geleneksel medyanın tiraj ve gazete sayısında ciddi bir gerileme yaşadığını, buna karşın dijital medyanın ziyaretçi ve görüntüleme sayılarında güçlü bir yükseliş sergilediğini ortaya koydu. 2024 verilerine göre, resmi ilan yayımlayan gazete sayısı yüzde 11,9 azalırken, tirajlar yüzde 27,5 geriledi. İnternet haber siteleri ise 9,3 milyar tekil ziyaretçi ve 46,7 milyar sayfa görüntülemesiyle dikkat çekti. Süreli yayınlarda siyasi/haber içerikleri hakim, çalışanlarda ise lisans mezunları öne çıktı.ANKARA (İGFA) - Basın İlan Kurumu’nun (BİK) 2024 yılı verileri, Türkiye’de medya sektöründe önemli değişimleri gözler önüne serdi.

Resmi ilan yayımlayan gazete sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 11,9 azalarak 753’e geriledi. Bu gazetelerin yüzde 95,9’unu yerel, yüzde 3,1’ini ulusal, yüzde 1,1’ini ise bölgesel yayınlar oluşturdu.

Yıllık toplam tiraj ise yüzde 27,5’lik çarpıcı bir düşüşle 462 milyon 707 bin 383’e indi.

Tirajın yüzde 80,1’i ulusal gazetelerden gelirken, günlük gazeteler toplam tirajın yüzde 99,6’sını oluşturdu.

Gazetelerin yüzde 60,6’sı günlük, yüzde 39,4’ü ise haftada iki-altı gün yayımlandı.

İNTERNET HABER SİTELERİ YÜKSELİŞTE

Dijital medyada ise büyüme dikkat çekiyor. Resmi ilan yayımlayan internet haber sitesi sayısı 349’a ulaşırken, bu siteler 2024’te 9 milyar 292 milyon 640 bin 555 tekil ziyaretçi çekti. Toplam sayfa görüntüleme sayısı ise 46 milyar 714 milyon 549 bin 465 olarak gerçekleşti.

Ziyaretçi trafiğinin yüzde 56,1’i ve sayfa görüntülemelerinin yüzde 68,6’sı genel kategorideki haber sitelerinden geldi.

DERGİLERDE AYLIK YAYINLAR ÖNDE

Resmi reklam yayımlayan dergilerin yüzde 51,9’u aylık, yüzde 13,5’i iki aylık, yüzde 12,4’ü haftalık, yüzde 9,7’si üç aylık, yüzde 9,1’i on beş günlük ve yüzde 3,4’ü günlük olarak yayımlandı. Toplam 2 bin 40 süreli yayının yüzde 88,8’i siyasi/haber/güncel içerikli olurken, yüzde 4,2’si sektörel/mesleki, yüzde 2,3’ü kültür/turizm/tanıtım, yüzde 1,6’sı ekonomi/ticaret/finans ve yüzde 3,1’i diğer kategorilerde yer aldı.

Resmi ilan yayımlayan gazetelerde çalışan sayısı 4 bin 315 olarak kaydedildi. Bu çalışanların yüzde 37,8’i lise, yüzde 34’ü lisans, yüzde 14’ü lise altı, yüzde 11,9’u ön lisans, yüzde 2,2’si yüksek lisans/doktora mezunu olduğu belirlendi.

Unvan dağılımında ise yüzde 44,5 muhabir, yüzde 26,5 sayfa sekreteri, yüzde 19,4 sorumlu müdür, yüzde 7,4 yazar ve yüzde 2,1 haber müdürü olarak görev yapıyor.İnternet haber sitelerinde ise 3 bin 404 kişi çalışıyor. Çalışanların yüzde 56,3’ü lisans, yüzde 25’i lise, yüzde 10,4’ü ön lisans, yüzde 5,3’ü lise altı, yüzde 3,1’i yüksek lisans/doktora mezunu. Unvanlara göre yüzde 39,7 muhabir, yüzde 36,3 internet editörü, yüzde 11 sorumlu müdür, yüzde 9,5 yazar ve yüzde 3,4 haber müdürü olarak görev aldığı gözlendi.