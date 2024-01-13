Pınar Kanber’in 31 eserinin yer aldığı “Kervansarayların İzinde” temalı resim sergisi, SANKO Sanat Galerisi’nde 2 Şubat 2024 tarihine kadar her gün 10.00-22.00 arasında gezilebilecek.

Kanber, “Kervansarayların İzinde” temalı resim sergisine güncel olandan hareketle geriye doğru bakarak, Selçuklu Kervansaraylarının verilerini, birleştirici öğelerini, tarihsel ve toplumsal dönüşüm içerisinde ele aldığını anlattı.

Ressam Pınar Kanber, tuval üzerine akrilik boya tekniğiyle yaptığı eserlerinden oluşan ‘Kervansarayların İzinde’ temalı resim sergisini, SANKO Sanat Galerisi’nde sanatseverle ile buluşturdu.İSTANBUL (İGFA) - Pınar Kanber, kaderine terk edilmiş kervansarayları renklerle dile getirdiğini belirterek, resimlerinde geçmişi vurgulayıp kervansarayların varlığına dikkat çekmek istediğini söyledi.

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