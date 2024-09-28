Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Sanat Sokağı’nı ve müzeleri gezen Arslantepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Francesca Balossi Restelli, “Sanat Sokağı'nda yer alan müzeler çok güzel. Bu büyük ve güzel Fotoğraf Makinesi Müzesi’ni açan Malatya Büyükşehir Belediyesi’ni tebrik ediyorum” dedi.

MALATYA (İGFA) - Arslantepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Francesca Balossi Restelli ve kazı heyeti, Malatya'nın tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfetmek ve Dünya Turizm Günü dolayısıyla Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Sanat Sokağı’nı gezdiler. Arkeolog Restelli, Sanat Sokağı’nda gerçekleştirdiği gezi esnasında ekibiyle birlikte Malatya'nın derin kültürel mirasını daha iyi anlamak için çalışmalar yürüttüklerini de vurguladı.

‘BU KADAR BÜYÜK VE GÜZEL BİR MÜZE BEKLEMİYORDUM’

Sanat Sokağı’nda ilk olarak Fotoğraf Makinesi Müzesi’ni gezen Arslantepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Francesca Balossi Restelli, “Arslantepe Höyüğü kazı ekibiyle Fotoğraf Makinesi Müzesi’ne geldik. Ben bu kadar güzel ve büyük bir müze düşünmemiştim. Uzun yıllardır Malatya’dayım. Müze 2017 yılında açılmış ama şimdiye kadar gelmedim. Gerçekten çok beğendim. O kadar çok fotoğraf makinası var ki anlatamam. Genelde eski makineler. Eski fotoğrafları da çok beğendim. Malatya Büyükşehir Belediyesi’ni tebrik ediyorum. Çünkü çok güzel bir müze yapmışlar ve müzede eğitim de vermeleri çok enterasan bir şey. Yani gençlere bu fotoğraf makinelerini anlatmaları ve nasıl kullanacaklarını anlatmaları önemli. Şimdi gençler cep telefonunu biliyorlar. Bu müzede adeta tarihe yolculuk yapıyorsunuz” dedi.

Malatya'nın geçmişini gün yüzüne çıkarma yolundaki Arslantepe Höyüğü’nün kazı çalışmalarına devam eden Prof. Dr. Restelli ve kazı heyeti, Fotoğraf Müzesi’ni gezdikten sonra Sanat Sokağı’nda bulunan Malatya Kültür Evi, Ahşap Atölyesi, Damascus Şam Çeliği Atölyesi’ni de gezdi.

Son olarak Kerpiç Evlerde bulunan Radyo ve Gramofon Müzesi’ni de gezen Restelli, " Fotoğraf Makinesi Müzesi gibi tarihi yansıtan Radyo ve Gramofon Müzesi'ne de gerçekten hayran kaldım. Müzedeki eserler çok önemli ve değerli. Türkiye'nin en büyük Radyo ve Gramofon Müzesi olduğunu öğrendim. Çok eski yıllara ait, savaş dönemlerinde olan eserler, ilk radyolar, gramofonlar görmeye değer eserler. Bizlerde Arslantepe'de sanat ile uğraşıyoruz. Geçmişi bugüne, geleceğe taşımak için çalışıyoruz. Bu şekilde müzelerde nadir ve güzel eserleri görmek beni ve ekibimi heyecanlandırdı. Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Radyo ve Gramofon Müzesi gezisinde Prof. Dr. Restelli ve kazı heyeti, gördükleri radyo ve gramofonlar karşısında bol bol hatıra fotoğrafı çektiler.