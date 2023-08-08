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Konser programı aynı hızla devam eden sanatçının sıradaki konserleri; İstanbul Başakşehir Festivali, Alanya Selge Beach ve Arhavi Kültür Sanat Festivali şeklinde devam ediyor…

Sefo ile Ömür Gedik İstanbul'u salladı

Sefo ile Ömür Gedik İstanbul'u salladı

Sahnede bitmeyen enerjisiyle, yaklaşık 3 saat sahne performansı gösteren sanatçı, Karadeniz ezgilerinin yanı sıra Ankara havalarıyla da seyircilerden büyük alkış aldı, sahneden inip seyircilerin arasında da şarkılarını söyleyip sevenleriyle fotoğraf çekilerek büyük sevgi topladı…

Karadeniz müziğinin sevilen sesi Resul Dindar yaz konserlerine hız kesmeden devam ediyor.ANKAA (İGFA) - Kastamonu Abana Festivali’nin ardından geçtiğimiz cumartesi akşamı Ankara / Altınpark’ta binlerce dinleyicisine şarkılar söyledi, Ankara Büyükşehir Belediyesinin düzenlemiş olduğu etkinlikte yaz konserlerinin rekor katılımı olduğu söylendi…

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