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Finalde tüm sanatçılar İbrahim Erkal’ın “Canısı” ve “Sevme” şarkılarını seslendirerek geceye veda ettiler…

Klibinde yer alan Hatay görüntülerine de açıklık getiren Dindar, yaraları hep birlikte sarmamız gerektiğini yalnız olmadıklarını acıları paylaştığını iletti.

Yapımcılığını Ulus Müzik'in üstlendiği İbrahim Erkal’a saygı niteliğinde olan Hürmet projesinde Resul Dindar “Aşkım” isimli şarkıyı seslendirmişti.İSTANBUL (İGFA) - Dün akşam Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşen gala etkinliğinde sahne alan Resul Dindar, önce albümde yer alan “Aşkım” eserini seslendirdi ve ardından İbrahim Erkal’ın memleketi Erzurum’a selam göndererek “Hadi Gel Erzurum”a şarkısıyla dinleyiciden büyük alkış aldı.

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