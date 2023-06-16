Alara'ya Amerikalı top model cici anne geliyor. Adı Türkiye'de birçok ünlü sanatçı ile anılan Ebru Gündeş'in eski kocası Reza Zarrab'ın, Amerikalı ünlü bir top model ile aşk yaşadığı öğrenildi.İSTANBUL (İGFA) - Adı Türkiye'de birçok ünlü isimle anılan Ebru Gündeş'in eski kocası Reza Zarrab'ın, Amerikalı ünlü bir top model ile aşk yaşadığı öğrenildi.

Onur Akay Medya'dan Mustafa Barış Durak'ın edindiği bilgiye göre, Zarrab gönlünü bu kez Amerikalı ünlü bir top modele kaptırdı.

Gigi Hadid, Chanel Iman, Taylor Hill ve Kendall Jenner gibi ünlü top modellerin adının geçtiği bu aşk olayında, bu modellerden hangisinin Zarrab ile sevgili olduğu ise merak konusu oldu.

Zarrab'ın Miami şehri yakınlarındaki Davie bölgesindeki ultra lüks malikanesinde gözlerden ve basından uzak buluşan çift, şimdilik fotoğraf vermemek için büyük çaba gösteriyorlar. Gönlünü fena kaptıran Reza Zarrab'ın Amerikalı top model ile evleneceği de konuşuluyor. Ebru Gündeş'le evli olduğu dönemlerde Hadise ile birlikte olduğu iddiaları uzun süre konuşulan Reza Zarrab, ABD'nin İran'a uyguladığı ambargoyu deldiği gerekçesiyle 2016 Mart ayında tutuklanmıştı. ABD'nin Florida eyaletinde Next Level Performance Center isimi bir şirket de kuran Reza Zarrab’ın, kimliğini değiştirip Aaron Goldsmith ismini almasından sonra ultra lüks malikanesinde gözlerden uzak yaşam sürerken, adı da sık sık Türk ünlülerle anılmaya devam etmişti.