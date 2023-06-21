Rize Belediyesi Gençlik Merkezi ve Bilgi Evi (RİBEGEM) tarafından düzenlenen ödüllü E- Spor Turnuvası Valorant oyununda kazananlara ödülleri Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin tarafından verildi.RİZE (İGFA) - Ribegem E-spor Turnuvası'nda ödüller verildi.

Rize’de turnuva duyurularının yapıldığı ilk andan itibaren gençlerin yoğun ilgisiyle karşılaşan ve oldukça fazla başvurunun yaşandığı etkinliğe 80 kişiye katılım imkanı verilebildi.

5 kişilik 16 takımın mücadele verdiği “Valorant Turnuvası” 2 gün boyunca sürdü. Kıyasıya mücadeleyle geçen 2 günün ardından ise kazananlara Rize Belediyesi tarafından hediye çekleri takdim edildi.

Turnuva sonunda 1. Takım 5 bin TL, 2. Takım 3 bin 750 TL, 3. Takım ise 2 bin 500 TL’lik hediye çeki kazandı.