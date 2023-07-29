Kayseri Kocasinan'dan can dostlara destek Kayseri Kocasinan'dan can dostlara destek

Rize Belediyesi Gençlik Merkezi ve Bilgi Evi (RİBEGEM) tarafından düzenlenen 128 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen FİFA23 turnuvasında dereceye girenlere Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Genç tarafından ödülleri takdim edildi.RİZE (İGFA) - Gençlerin yoğun ilgisiyle süren turnuvada birinci olan Samet Batın İhtiyar'a 5 bin TL, ikinci İsmail Öksüz'e 3 bin TL ve üçüncü olan Uluhan Alan'a 2 bin TL’lik hediye çeki teslim edildi.

RİBEGEM’in belirlenen program kapsamında gençlere yönelik konferanslar, geziler, yarışmalar ve çeşitli kültürel etkinliklere devam edeceği belirtildi.