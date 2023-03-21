Rize Belediyesi Gençlik Merkezi ve Bilgi Evi ve Engelsiz Yaşam Merkezi tarafından 21 Mart Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü kapsamında “Benzerliklerimizin Farkında mısın?” adlı etkinlik düzenlendi.RİZE (İGFA) - Rize'de Engelsiz Yaşam Merkezi’nde düzenlenen etkinlik kapsamında palyaçolar ve arı maya kostümlü animatörler tarafından şarkılar eşliğinde oyunlar oynandı.

Engelli bireyleri ve aileleri etkinlik boyunca eğlenceli dakikalar yaşadı.

Karşılıklı oyunlar ve dansların ardından pasta kesimi yapılarak etkinlik sonlandırıldı.