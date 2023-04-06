Rize Belediyesi Gençlik Merkezi ve Bilgi Evi (RİBEGEM) tarafından okullarda kitap okuma etkinlikleri düzenleniyor. Faaliyet kapsamında gençlerde okuma alışkanlığının kazandırılması hedefleniyor.RİZE (İGFA) - İlk olarak RİBEGEM’in okul temsilcileri tarafından “Kitap Okuma Halkası” etkinliğine katılmak isteyen öğrenciler ve okunmak istenen kitaplar belirleniyor. Yaklaşık 100 öğrencinin katılımı ile belirlenen Cengiz Aytmatov’un Gün Olur Asra Bedel isimli kitabı okunarak guruplar halinde tahlili yapılıyor.

Rize Belediyesi’nin öğrencilere ücretsiz olarak dağıttığı kitaplar okunarak, guruplar halinde kitap üzerinde konuşmalar ve tahliller gerçekleştiriliyor.

Etkinliğin belirlenen program dahilinde arttırılarak devam edeceği belirtildi.