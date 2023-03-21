Aydın'ın renkli kişiliği ve iyilik severliği yanı sıra yapmış olduğu işlerle ön plana çıkarak isminden çokça söz ettirmeyi başaran Eşin, Aydın genelinde yapmış olduğu işlerle bölgenin tanıtımına katkı sağlaması bir çok kurum ve kuruluştan büyük alkış almisti.

Ak Parti aday adayı Rıdvan Eşin daha çok işlere imza atmak için yola çıktığını dile getirerek bu daha başlangıç yaptıklarımız hiç birşey ifadelerine yer verdi.

Eşin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; " Ben Aydın için elimden geleni yaptığıma inanıyorum. Kimisi buna reklam der kimisi çalışmak, başarmak. Kimin ne dediği benim için çok anlam ifade etmiyor. 'meyve veren ağaç taşlanır' hesabı ağzı olan konuşuyor. Ben bu memleket için yaptıklarımı saymaya kalksam sayfalara sığmaz. O yüzden Allah bilsin, Allah görsün, vicdanlar konuşsun. Evet Ak Partiden Aydın için Milletvekili Aday adayı oldum. Amacım daha çok hizmet etmek, daha çok kişiye ulaşmak. Allah nasip eder ise inşallah daha güzel ve daha çok güzel çalışmalara imza atacağız. inanıyorum ki bunu hep beraber başaracağız" cümlelerine yer verdi.

Ak Parti Aydın milletvekili aday adayı iş adamı Rıdvan Eşin, çalışmalarını sürdürürken ziyaretleri sırasında kucak açan herkese teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

Haber: Cemil Ağırbaşer