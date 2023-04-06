Yaptığı yatırımları ve çalışmaları hep Aydın için yapan, Aydın halkının ihtiyaçlarına koşan Eşin, adaylık sürecinde bile aday gibi çalışarak her gün bir ilçede vatandaşlar ile bir araya geliyor.

Gittiği her yerde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Eşin şunları söyledi:

"Aydınımız ve Aydınlı hemşehrilerimiz için gecemizi gündüzümüze katarak çalışacağız. Vekil olarak hedefimiz, Aydınımızın mecliste en iyi şekilde temsil edilmesi ve vatandaşlarımızın sorunlarının çözülmesi noktasında gerekli her türlü çalışmayı yapmaktır."

Deprem yaralarının sarılması noktasında da gittiği her yerde bu konudaki hassasiyetini dile getiren Eşin: "Türkiye olarak yaralarımızı birlikte saracağımıza inanıyoruz." dedi.