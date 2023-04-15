İstanbul’da düzenlenen 26. uluslararası Emitt Turizm fuarını ziyaret eden Rıdvan Şükür, fuara katılan Nepal turizm ofisi yetkilileri tarafından Nepal’e davet edildi.Daha önce birçok ülkeyi ziyaret eden Rıdvan Şükür, önümüzdeki yaz gezi programıyla ilgili olarak ziyaret ettiği Emitt Turizm fuarında Nepal Turizm ofisi yetkililerinde misafir edildi, Nepal hakkında kendisine bilgi verildi.

Tarihçi ve dağcı Şükür’ün Ülkelerini ziyaret etmesinden memnuniyet duyacaklarını söyleyen Nepal Turizm Ofisi yetkilileri, Şükür’e gezi programına ülkelerini dâhil etmesini istediler.