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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeleri Dairesi ekiplerinin araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde ömrünü tamamlamış ve devrilme riski taşıyan ağaçları kaldırma çalışmaları başladı.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerinin yaptığı incelemede, Ahmet Kanatlı Caddesi cephesinde tretuvarda bulunan Akasya ve Dişbudak türü ağaçlar ile Mustafa Kemal Atatürk Caddesi cephesinde bulunan Akasya ve Sofora türü ağaçlar gövdelerinde çevresel etkilere bağlı olarak çürüme ve boşalmalar olduğu tespit edilmişti. Bu kapsamda 12-16 Aralık tarihleri arası 21.00-06.00 saatleri arasında yürütülen çalışmalar başladı.

Araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgede rüzgârlı ve yağışlı havalarda kırılma, devrilme gibi durumlara sebebiyet veren ve vatandaşların can ve mal güvenliğini tehlikeye atan, kurumaya yüz tutmuş ağaçların kesilip yerinden kaldırılma işlemleri sırasında çalışmanın gerekliliği de ortaya çıktı. Ağaçların yaşadığı içten çürüme nedeniyle ekiplerin kısa süreli müdahalesiyle yola devrilen ağaçlar kaldırılarak yerlerine bölgeyi renklendirecek çiçekli, kırmızı yapraklı süs kirazları dikiliyor. 16 Aralık’a kadar 21.00-06.00 arası devam edecek çalışmalar nedeniyle Ahmet Kanatlı Caddesi araç trafiğine kapatılırken, Atatürk Caddesi İstasyon bölgesinde ise araç trafiği kontrollü olarak sağlanmaya devam edecek.