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Çevre düzenlemesi ve iç mekan çalışmalarının tamamlanmasının ardından tesis misafirlerini ağırlamaya başladı.

AB destekli EWA programında kadın girişimciler belli oldu

AB destekli EWA programında kadın girişimciler belli oldu

Kaçkar Dağları, Karadeniz ve şehir manzarasıyla ziyaretçilerini büyüleyen mekanda vatandaşlar pişirecekleri etleri tesis içerisinden kilosuna göre satın alıp, kendi damak tatlarına göre masalarda bulunan kömürlü ızgaralarda pişirip yiyebilecek.

İçerisinde 10 kişinin aynı anda oturabileceği ve ortasında mangal olan 10 masa bulunan tesiste 100 kişi aynı anda rahatlıkla vakit geçirebilecek.

Rize Belediyesi, Isırlık Tabiat Parkı’nda yer alan sosyal tesisinin yanında inşa ettiği yeni yapıda Ocakbaşı konseptiyle de vatandaşlara hizmet verecek. RİZE (İGFA) - Rize Belediyesi Isırlık Sosyal Tesisini “ocakbaşı” bölümüyle genişletti

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